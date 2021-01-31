Алина Загитова и Евгения Медведева стали капитанами команд в новом соревновании — Кубке Первого канала по фигурному катанию

До этого момента все слышали только про Кубок Первого канала по хоккею, теперь дошло дело до фигурного катания.

Огромный интерес к шоу «Ледниковый период» заставил продюсеров задуматься об организации весьма серьезного спортивного, а не развлекательного соревнования. Так родился Кубок Первого канала по фигурному катанию (совместно с Федерацией фигурного катания РФ), где схлестнутся лидеры страны в этой дисциплине — и не за памятную грамоту или медальку, а за 10 миллионов рублей (общий призовой фонд на все виды дисциплин). «Телепрограмма» представляет путеводитель по новому проекту.

Дуэль мечты

На проведение крупного коммерческого турнира надо было еще решиться. В основе такого мероприятия, если участие Бузовой и других специалистов по хайпу исключено, должны быть мощная драматургия и интрига. И организаторам нового Кубка удалось ее организовать. Если в нулевые в центре внимания были битвы Алексея Ягудина и Евгения Плющенко на чемпионатах и Олимпиадах, то сейчас их место заняли две хрупкие девушки — Алина Загитова и Евгения Медведева.

Первая отобрала у второй олимпийское «золото» Пхенчхана-2018 (с тех пор и зародилось соперничество), а еще роль ведущей в «Ледниковом периоде». Говорят, что седьмой сезон шоу должна была вести Женя, имевшая такой опыт в детской версии проекта. Но как только стало известно, что Загитова в том же самом проекте будет кататься как участница, Женя тут же отказалась от должности. Так мы получили неопытную Алину в качестве ведущей. В общем, интрига была на поверхности, но только теперь ее удалось грамотно оформить.

Очевидно, что только за солидный гонорар Загитова и Медведева согласились выходить на один и тот же лед. Но… в качестве капитанов двух противоборствующих команд. Да, звучит смешно: первой — 18 лет, второй — 21 год. Едва ли Алина и Женя сойдутся в очной битве, разве что представят пару сольных номеров.

Но уже совершенно точно именно эти фигуристки (не самые взрослые среди заявленных) получили роль лидеров двух команд, то есть свадебных генералов, которые и будут биться за Кубок. Почему? Они самые популярные и востребованные фигуристки. Примерно по такому же принципу прошел в США турнир Las Vegas Invitational (призовой фонд — $50 тысяч). Не совсем профессиональное соревнование, но и не откровенное развлекательное шоу. Некий гибрид, нацеленный на привлечение внимания к спорту и заработку на рекламе в эфире.

Прыжок на миллион

Экспериментальный российский командный турнир пройдет на арене «Мегаспорт» с 5 по 8 февраля. На лед выйдут 32 спортсмена, которые разыграют 10 миллионов рублей в нескольких дисциплинах: одиночное катание (мужское и женское), танцы на льду и парное катание. Вишенкой на торте станет автономный турнир по прыжкам — фестиваль по самому смотрибельному элементу фигурного катания. Фигуристы будут набирать баллы, которые в итоге суммируют и выявят лучшую команду. Судить участников будут профессиональные арбитры, а публика, как и в шоу «Голос», определит обладателя приза зрительских симпатий.

Сборные сформируют в результате слепого жребия — церемонию покажут в прямом эфире на всех интернет-ресурсах Первого канала в интернете. После чего каждая команда придумает себе название, девиз и подготовит красочный номер-открытие.

Вот список тех, кто точно примет участие в проекте: в дисциплине «Танцы на льду» — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Софья Шевченко и Игорь Еременко; в одиночном катании: у мужчин — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, у женщин — Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова; в парах будут кататься Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В эфире Первого канала (телевизионном и интернете) турнир покажут 5 февраля (тренировки, жеребьевка, фестиваль прыжков), 6 февраля (короткая программа) и 7 февраля (произвольная программа).

Алина Загитова, олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фигурному катанию:

«Стать капитаном команды в таком турнире — большая честь для меня. Уверена, что выступления на льду Кубка Первого канала доставят радость зрителям, а для спортсменов станут новой возможностью продемонстрировать весь арсенал своих талантов и способностей».

Евгения Медведева, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира:

«Фигурное катание — очень индивидуальный спорт. Тем интереснее формат соревнований, в котором командный успех важнее собственного. Вернее, каждая личная победа становится частью общего достижения».