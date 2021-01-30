Кем могли бы стать молодые звезды шоу-бизнеса, если бы пошли работать по специальности

Зачастую бывает так, что люди получают дипломы для галочки или по настоянию родителей. Чтобы посидеть, отметить это событие, а потом пойти работать в салон связи. Так было со многими молодыми звездами шоу-бизнеса, забывшими про вузовское образование еще на стадии учебы.

Илья Прусикин

Экстравагантный лидер группы Little Big Илья Прусикин не работал практически до 30 лет, зато Санкт-Петербургский государственный институт культуры в свое время окончил. Переехавший из Сибири парень отучился на психолого-педагогическом факультете, однако преподавателем или психологом стать не решился.

Вместо этого долго пытался найти себя в музыке и экспериментальных проектах для YouТube. В 2015 году прорвало — группа Little Big, собранная Ильей в Питере, начала завоевывать российские и европейские площадки, активно гастролировать, выпускать клипы с десятками миллионов просмотров и даже была отправлена Первым каналом на «Евровидение-2020» с песней Uno. Увы, из-за пандемии выступление не состоялось. В этом году в Роттердаме Little Big с большой вероятностью снова попытаются представить Россию.

Давид Манукян

Бывший бойфренд (или «экс-муж», как он себя сам называл) Ольги Бузовой, блогер Давид и рэпер Манукян, он же DAVA, участвует в шоу «Танцы со звездами» и ведет инстаграм-аккаунт на 13 миллионов подписчиков, который приносит ему по несколько сотен тысяч рублей за счет продажи рекламы. Однако родители хотели для Давида совсем другую судьбу: он родился в Новосибирске, с детства занимался бальными танцами, даже выигрывал многие соревнования по этой дисциплине, а после школы поступил в Сибирский университет управления — это Новосибирский филиал Российской академии госслужбы.

Даже выиграл в институте титул «Мистер СИУ РАНХиГС». То есть Дава мог бы сидеть сейчас в большом (или не очень) кабинете и мечтать о портфеле министра. Но не захотел. Факультет бизнеса окончил без особого желания, забрал диплом и продолжил писать рэп. Теперь с ним записывает совместные песни Филипп Киркоров, Егор Крид и другие звезды.

Niletto

Участник шоу «Танцы», атлет и кумир всех девушек рэпер Niletto (он же Данил Прытков) родился в Тюмени, а потом с родителями переехал в Екатеринбург, где и окончил школу. Там же он поступил в Уральский государственный лесотехнический университет на инженерно-экологический факультет, но бросил учебу на полпути. И пошел преподавать танцы, потому что до этого учился в танцевальной школе. Также парень зарабатывал починкой крыши у городских зданий.

Данил участвовал в первом сезоне шоу «Танцы» (ТНТ), потом — «Русский ниндзя» (Первый канал). А в 2019 году вышла его песня «Любимка», ставшая хитом. Клип на трек набрал 226 миллионов просмотров, и теперь несостоявшийся инженер-эколог — уважаемый гость на всех телешоу и сборных концертах.

Александр Гудков

Один из главных выдумщиков на территории русской музыкальной комедии, снимающий абсурдистские клипы почти для всех артистов страны, от Филиппа Киркорова до Светланы Лободы, играл в КВН еще со времен школы. Но все же твердо намеревался получить высшее образование в Ступинском филиале МАТИ (Московского авиационного технологического института) на факультете материаловедения.

Отучился несколько курсов, с каждым годом убеждаясь, что сопромат и прочие неподъемные науки — не его стихия. Диплом получил, но стал известен не как инженер, а как капитан команды КВН «Федор Двинятин». После попал на ТНТ, стал сценаристом и ведущим шоу Comedy Woman, ну а дальше вы все знаете — пусть Гудков и не часто появляется в «Вечернем Урганте» на посту соведущего, без его креатива этот проект немыслим.

Настя Ивлеева

Популярнейшая инстаграм-блогерша Настя Узенюк (в девичестве — Ивлеева), которая каждый день вещает на 18 миллионов подписчиков, в юности из Ленинградской области (деревня Разметелево) моталась в Петербург, где училась на пиарщицу на факультете связей с общественностью СПбГУ. Окончила его, затем в 2015 году приехала покорять Москву, поступив в платную школу телевидения Останкино.

Чтобы заработать на жизнь, трудилась продажником в автосалоне. Параллельно раскручивала инстаграм-аккаунт, который завела по совету Арсения Бородина, экс-солиста группы «Челси», с которым в то время встречалась. Затем начала появляться в YouТube, оттуда Настю позвали вести шоу на канал «Ю», ну а в 2017 году грянул звездный час — Ивлееву назначили вести трэвел-шоу «Орел и решка».

После на девушку посыпались рекламные контракты, предложения фотосессий от глянцевых журналов. В 2019 году Настя была допущена в святая святых, сняв новогодний выпуск своего YouТube-шоу дома у Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Конечно, Настя тоже работает не по профессии, хотя кто-то возразит: мол, а разве все это — не связи с общественностью?