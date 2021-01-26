«Сойдутся на фоне хайпа»: Сябитова выбрала жениха для Бузовой из 10 кандидатов Teleprogramma.pro

Ольге Бузовой фатально не везет по романтической части. Ее отношения с Романом Третьяковым, с которым она строила любовь с 2004 по 2007 годы на реалити-шоу «Дом-2», разрушились, так и не дойдя до финала.

Потом девушка, снискавшая славу, была замечена в непродолжительных отношениях с бизнесменом Андреем Сорокиным, когда-то мелькавшим на экранах телеведущим Арчи, бизнесменом и архитектором Тимофеем Майоровым. Пока судьба не свела ее с Дмитрием Тарасовым. Футболист стал ее законным мужем, но брак просуществовал всего четыре года. Ольга плакала, страдала и выворачивала наизнанку всю подноготную семейной жизни.

Когда горе поутихло, знаменитость снова приступила к поискам любви: искала ее не только в реалити-шоу, но и в соцсетях. Первые подарили ей Романа Гриценко, который оказался не готов к серьезным отношениям, и Дениса Лебедева, победителя шоу «Замуж за Бузову», оказавшегося альфонсом (они тоже получили порцию публичных упреков от девушки). А вторые преподнесли сотрудничество с блогером Давидом Манукяном, который влюбил в себя главную невесту страны.

Уж в этих отношениях никто не сомневался – Ольга нашла свое счастье, но и оно оказалось не вечным. Пара не протянула и полутора лет. Бузова объявила, что экс-возлюбленный — негодяй, бил ее и издевался и призвала блокировать «мерзавца» в соцсетях.

Так есть ли среди российских знаменитостей мужчина, достойный составить пару VIP-невесте?

Teleprogramma.pro собрала самых достойных женихов российского шоу-бизнеса и обратилась к Розе Сябитовой с просьбой дать Ольге толковый совет по выбору кавалера. Уж кто-кто, а Роза Раифовна знает толк в сердечных делах.

Кандидат №1: Филипп Киркоров

Так сложилось, что на пути Ольги появляются только мужчины-ровесники или даже моложе ее. Может, в этом и есть корень зла? Бузова — невеста обеспеченная, с именем и репутацией, так что и жениха нужно искать среди королей?

Именно такой титул себя приписывает Филипп Киркоров. Не исключено, что этот союз окажется успешным: Ольга будет называть мужа «мой король», а он ее «Бузяндра моя».

53 года, есть двое детей. Экс-супруга — Алла Пугачева.

Кандидат №2: Гарик Харламов

Завидный жених российского шоу-бизнеса. Недавно юморист расстался с Кристиной Асмус и теперь волен строить новые отношения.

39 лет, есть дочь-школьница, в разводе.

Кандидат №3: Дмитрий Соловьев

Российский фигурист, выступающий в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Пара — призер Олимпийских игр. Но широкая публика Дмитрия узнала вовсе не по его заслугам в спорте, а после того, как спортсмен вышел на лед в проекте «Ледниковый период».

Его напарницей стала Ольга Бузова, которая в руках профессионала показала фантастический успех. Вскоре поклонники поющей ведущей заговорили об искре, которая проскакивает между Дмитрием и Ольгой. И хотя спортсмен попытался развеять слухи, продемонстрировав свою возлюбленную, керлингистку Анну Сидорову, но многомиллионную армию фанатов унять не так просто.

31 год, не женат.

Кандидат №4: Прохор Шаляпин

Неожиданный выбор, скажете вы. Но это только на первый взгляд. Если верить тому, что каждый человек нам послан для какого-то урока, то Прохор может научить Ольгу очень важной вещи — не выносить грязное белье на люди.

В его жизни были громкие романы и расставания, но исполнитель ухитряется со всеми сохранять дружеские и уважительные отношения. Чего не хватает Бузовой, каждый ее разрыв сопровождается потоками негатива на голову кавалера.

37 лет, в разводе.

Кандидат №5: Федор Смолов

Перспективный российский футболист был женат на красавице Виктории Лопыревой и включать его в список потенциальных женихов не этично, но почему-то именно о нем вспомнила сама Ольга, беседуя с Ксенией Собчак.

Светская львица устроила Ольге интервью и выступила в роли свахи. Она достала огромные карты, на которых были изображены популярные российские мужчины. В каждой паре Бузова должна была выбирать лучшего, в итоге в финал вышел Федор Смолов и Дмитрий Нагиев. Окончательный выбор главная невеста сделала в пользу футболиста.

Кстати, Смолов тоже играл с Собчак в такую игру и между Ольгой Бузовой и Юлией Барановской выбрал первую.

30 лет, не женат.

Кандидат №6: Антон Криворотов

Самый звездный стоматолог страны доктор Антон Криворотов прославился после участия в шоу «Холостяк». Там у врача случился жаркий роман с Барбарой Пино, который завершился разрывом и обвинениями со стороны девушки. Антон — личность загадочная, закрытая и немного поющая. Не знаем, как для Ольги, а для доктора — это отличный шанс продвинуть свою карьеру. За примерами далеко ходить не нужно…

34 года, не женат.

Кандидат №7: Моргенштерн

Российский рэп-исполнитель и музыкант. Ранее вел активную видеоблогерскую деятельность на YouTube, а потом отдал предпочтение музыкальному творчеству. Парень появился словно из ниоткуда, быстро нашел свою нишу и шесть миллионов подписчиков.

Теперь Алишер снимает хайповые ролики, бахвалится заработанными миллионами и наслаждается ненавистью народной. Сценарий появления популярности до боли знакомый.

22 года, не женат.

Кандидат №8: Илья Милохин

Даня и Илья Милохины сегодня — одни из самых популярных тиктокеров страны. Младший Даня пока успешнее старшего Ильи, но у парня есть все шансы успеть за братом. Сегодня они купаются в лучах славы, а когда-то родная мать сдала мальчишек в детский дом, сославшись на сложные жизненные обстоятельства.

И хотя все та же Ксения Собчак советует Бузовой искать нормальных мужчин среди тех, кто хотя бы не ведет Тik-Tok, списывать со счетов молодое поколение мы не будем. Тем более, парень пытается построить карьеру музыканта. Этот союз может принести его участникам миллионы и миллионы рублей.

19 лет, не женат.

Кандидат №9: Николай Соболев

Еще один молодой кандидат с миллионной армией фанатов. Николай — автор и ведущий YouTube-канала SOBOLEV, соавтор книг «YouTube. Путь к успеху. Как получать фуры лайков и тонны денег». Запустил несколько развлекательных шоу в Сети и теперь посматривает на сцену. А с такой невестой парня ждут новые вершины.

27 лет, не женат.

Кандидат №10: Родион Газманов

Сын Олега Газманова тоже озаботился судьбой Ольги Бузовой. Он кинул клич к соцсетях с призывом посоветовать артистке подходящих женихов и, наконец, открыть ей глаза. В комментариях пользователи стали спорить достойна ли Ольга пойти замуж или нет. Вариантов особо не предлагают, ну кроме одного — «Родион, а может быть вы?».

39 лет, не женат.

Есть мнение

Роза Сябитова посмотрела список потенциальных женихов и дала свое экспертное заключение. Из всех перечисленных невесте подойдет только один. Как вы думаете кто?

«Бузова — это не человек, это серьезный пиар проект. А я даю советы и рекомендации живым людям, которые по-настоящему женятся и разводятся. Здесь только игрульки и все. Единственный нереальный человек из всего списка — Моргенштерн. Это, судя по всему, похожий проект, вот они как раз сойдутся на фоне хайпа. А остальных даже обижать не буду и комментировать потенциальные союзы», — заявила Роза Сябитова Teleprogramma.pro.

А кто на ваш взгляд будет идеальным женихом для Ольги Бузовой?

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