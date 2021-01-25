«Он запил, когда из-за пандемии отменились все мероприятия»: директор стендап-комика Шаляпина о его самоубийстве

В Москве покончил с собой известный стендап-комик Александр Шаляпин. Тело артиста в его московской квартире обнаружила жена Анастасия.

Известно, что последние месяцы Шаляпин находился в состоянии глубокой депрессии, связанной с отменой концертов, съемок, гастролей из-за коронавируса. Раньше он принимал участие примерно в восьми концертах в месяц. А потом вдруг наступила затяжная пауза…

«Да, с весны Саша уже находился в депрессии, когда из-за пандемии отменили все мероприятия. Александр стал жертвой коронавируса. Он вообще много переживал из-за разных моментов. Александр почувствовал, что не востребован, что никому не нужен, — говорит директор артиста Мария Малякина. — На Сашу это так сильно повлияло, что он немного запил, а потом начал проходить курс реабилитации. Зная, что он недавно выписался, я организовала ему концерт в феврале. Поначалу Саша хотел побыть дома, ни с кем не общался. Но потом планировал встретиться со мной и с другими людьми. Я сказала Анастасии (жена артиста — прим. ред) о предстоящем февральском концерте, чтобы он не чувствовал своей никчемности. Саша был в тяжелом состоянии. И вы видите, к чему это привело. В определенный момент у него возникло ощущение, что артисты просто никому не нужны».

— В реабилитационном центре он проходил лечение от депрессии или от алкоголя?

— От алкоголя. Он запил, когда из-за пандемии отменились все мероприятия.

— Жена Анастасия, наверное, в шоке…

— Конечно!

— А вы рассматриваете другие версии, кроме суицида?

— Нет, только самоубийство.

Александр Шаляпин являлся участником Stand Up Show на ТНТ. Также он был актером, снимался в фильмах и сериалах «Универ. Новая общага», «Глухарь», «Страна Оз», «Бабушка легкого поведения» и многих других проектах. Играл в спектаклях Театра. Doc. Стал победителем фестиваля «Большая разница Одесса 2011» в номинации «Альтернативная пародия». Александр дважды женат. От первого брака у него осталась 13-летняя дочь.

Teleprogramma.pro выражает глубокие соболезнования родным и друзьям артиста.

Смотрите также: