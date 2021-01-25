В детстве считала себя толстой: что известно о партнерше Давы по «Танцам со звездами» Дарье Палей

К российской танцовщице-латинистке Дарье Палей сейчас приковано особое внимание. Дарья стала участницей проекта «Танцы со звездами» на канале «Россия 1» в паре с рэпером и блогером Давидом Манукяном (он же Дава). Недавно музыкант расстался со своей пассией Ольгой Бузовой. И многие поклонники Ольги грешат на Дарью, называя ее той самой разлучницей. Но что на самом деле известно о Дарье Палей, которой приписывают роман с Давой?

В детстве считала себя толстой

Девушка появилась на свет в 1997 году в Киеве. Танцами занималась с самого детства. Но в подростковом возрасте чуть ли не бросила свое увлечение, считая себя толстой и некрасивой. Из-за диет потеряла вес, что не лучшим образом сказывалось на хореографической подготовке.

Однако Дарья вовремя смогла справиться со своими эмоциями и продолжила заниматься любимым делом. Тем более родители всячески способствовали ее увлечению. Специально для любимой дочери, а также для сына Дмитрия, увлекающегося бальными танцами, их отец обустроил большой зал вместимостью 700 кв. м, где дети могли бы оттачивать свое мастерство.

После школы Дарья подала документы в НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта на кафедру теории и методики гимнастики. Стала активно выступать на соревнованиях WDSF и Союза танцевального спорта России. Особенно Дарья Палей поднаторела в зажигательных латинских танцах: танго, румбе, ча-ча-ча, пасодобле.

Уже с 2010 года Дарья вместе со своим партнером Никитой Павловым стала выигрывать чемпионаты мира, России и Европы. В 2015 году творческий союз распался.

Чувственная танцовщица в эротических нарядах

В апреле 2016 года Палей произвела фурор, выступая в Кремле на чемпионате Европы по латиноамериканским танцам. Зрителей заставил изрядно поволноваться не только чувственный танец Дарьи и ее партнера Романа Ковгана, но и ее яркий провокационный наряд, не скрывающий пышные формы девушки. В итоге пара завоевала третье место. Откровенные костюмы – вообще одна из фишек танцовщицы.

В сентябре 2017 года Дарья завоевала второе место на чемпионате Европы по латиноамериканскому секвею, но уже в паре с Денисом Тагинцевым. Несмотря на свой молодость, Дарья Палей – очень авторитетная спортсменка. Так, она уже входит в состав Московского танцевального Союза.

Счастливая жена и мать

Надо сказать, что Дарья Палей успевает не только зажигать на паркете, но и обустраивать свою личную жизнь. Так, эффектная танцовщица замужем за известным танцором, двукратным чемпионом мира по латиноамериканским танцам Алексеем Сильде. В 2019 году в Испании на свет родилась их дочь.

Но материнство, конечно, не стало помехой танцам. Из-за коронавирусной инфекции Дарья приостанавливала тренировки, но потом снова вернулась к ним, в паре с танцором Антоном Карповым.

А в 2021 году она приняла участие в проекте «Танцы со звездами» телеканала «Россия». Ее партнером стал известный блогер и рэпер Давид Манукян, более известный как Dava. Недавно в Интернете начали появляться слухи, что Дарья причастна к разрыву Ольги Бузовой и Давида Манукяна.

Во втором выпуске проекта ведущий «Танцев со звездами» Андрей Малахов даже напрямую попросил прокомментировать их, но Дарья ответила, что счастлива в своей семье. Хотя призналась, что восхищается Давидом Манукяном. Недавно Дава получил травму, но нашел в себе силы и мужество выйти на паркет…

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