Личная жизнь Ольги Бузовой: мужчины, по которым она лила слезы

20 января, в день своего 35-летия Ольга Бузова рассталась с бойфрендом Давидом Манукяном. Большая любовь, свадьба на Мальдивах и идеальные отношения вылились в большой скандал с обвинениями в рукоприкладстве.

Ольга Бузова на экранах с 2004 года и уже сложно представить шоу-бизнес без нее. Певица, актриса, телеведущая, бизнес-леди — все при Ольге, да только не везет в любви. Она встречалась с участниками «Дома-2», бизнесменами, спортсменами и политиками, но крепкие отношения так и не построила. Кто они — мужчины Ольги Бузовой, смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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