Старенький авто и «двушка» в Коньково: какое наследство получит Панин от покойной матери

Коронавирус все чаще становится причиной бед в звездных семьях. Так, 5 января скончалась мать эпатажного актера Алексея Панина. В момент смерти Татьяны Власовой артист был в Испании и винит себя за то, что не смог провести с родительницей последние дни ее жизни, по возможности помочь.

Похороны в Москве организовывал Никита Джигурда, друг Панина. Сам актер прилетел в Россию недавно, чтобы попрощаться с матерью и уладить вопрос с наследством. Дочку предпочел не привозить, чтобы в ее памяти бабушка была живой как можно дольше.

«Я первый день после ее смерти провел в агонии. Что-то делал, наливал, пил. Второй день не помню вообще. Ну просто стерто все», — признался Алексей.

Девять дней после смерти родительницы актер держал печальное событие в тайне, а потом поделился с поклонниками. Теперь ему предстоит научиться жить с этой бедой, а еще уладить до конца все формальности с наследством.

Мама оставила актеру кое-какое имущество. Спустя полгода он станет собственником старенького автомобиля и «двушки» в Москве. Квартира женщины расположена в районе Коньково, на юго-западе столицы. Место считается благоприятным с точки зрения экологии и развитости территории. Цены на недвижимость в домах 20-30-летней давности здесь стартуют от 15-20 миллионов рублей.

Помимо этого, Татьяна Власова имела домик в деревне. Он тоже перейдет сыну.

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