Солнцев о расставании Бузовой и Давы: «Теперь мужчины точно будут обходить ее стороной, чтобы не стать козлами отпущения»

Экс-участник «Дома -2» уверен, что никаких отношений в паре не было. Но сейчас Ольга ведет себя совсем некорректно.

В пятницу, 22 января, в России разорвалась настоящая информационная бомба: Ольга Бузова в слезах и браслетах от Cartier объявила о расставании с любовью всей своей жизни. Да-да, еще недавно пара нежилась под лучами мальдивского солнца, а сегодня — драма.

Судя по всему, блогер Дава сильно обидел поющую ведущую: с утра она только смахивала слезы, а к обеду, запинаясь и тяжело подбирая слова, призвала всех блокировать подлеца в соцсетях: мол, бил и использовал девушек с низкой социальной ответственностью.

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев объяснил, что происходит у звездной пары на самом деле, и дал совет Давиду Манукяну.

«Нам на протяжении несколько месяцев втюхивали любовь по stories, но доказательств лично я так и не получил. Вот когда Ким Кардашьян любила, то весь мир увидел небольшой, но емкий порнографический фильм. Вот там была любовь, и тоже ведь звезда реалити. А тут, извините. Что-то там чешут по storiеs про какое-то счастье из пионерлагеря «Артек». Сейчас они расстались, а он, оказывается, страшные вещи делал. Проституток рубил топорами на трассах в Подмосковье, и Оля была свидетелем этих страшных дел?»

Собеседник Teleprogramma.pro отметил еще одну интересную деталь. Русский народ любит сирых и убогих, именно на этом уже много лет «выезжает» Ольга Бузова. Так что слезы и тотальное невезение с мужчинами — это ключик к сердцам поклонников.

«Она на Тарасове страдала все эти годы. Там ресурс иссяк, теперь будет на этом бедном армянском блогере. Пусть он позвонит мне, я ему расскажу страшные тайны Олечки, которые можно использовать против нее», — шутит Солнцев.

Он еще раз подчеркнул, что не верит в расставание пары, потому что их отношения — фикция.

«Конечно, никаких живых денег Даве не платили, но он получил свою часть на рекламе. Из него сделали известного человека, хотя любить его пока особо не за что, но наши люди широкой души, они могут и за просто так», — рассуждает шоумен.

А Ольге дал совет: прежде, чем сгоряча бросаться вещать на всю свою многомиллионную армию подписчиков, стоит хорошенько подумать. Во-первых, Интернет помнит все, во-вторых, теперь мужчины точно будут обходить ее стороной, чтобы не стать очередным козлом отпущения.

«Все расставания произошли после ее дня рождения. Детка, ты отойди сначала, отдохни. Проспись, может, даже полежи под капельницей, а потом принимай решения. К чести Давы — я никогда не видел его в состоянии «невменоза». Но вся эта история, конечно, подпортит ему репутацию», — заключил Рустам.

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