«Это проблема женщин, не делающих интимную депиляцию»: звезды высказались о феминизме

Знаменитости в беседе с Teleprogramma.pro высказали свое отношение к словам Оксаны Акиньшиной о феминизме и к этому общественному явлению.

«Феминизм – это проблема некрасивых женщин». Такое заявление сделала актриса Оксана Акиньшина в одном из своих интервью. Она уверена в том, что женщины по природе не могут быть равны с мужчинами, а значит, идеи феминизма бессмысленны.

Высказывание актрисы вызвало бурные дискуссии в соцсетях. Teleprogramma.pro решила узнать, что же думают о словах актрисы и феминизме вообще наши знаменитости.

Дана Борисова: «Красивая – значит, уверенная в себе»

Телеведущая Дана Борисова не согласилась с высказыванием Акиньшиной. Она отмечает, что уверенная в себе, самодостаточная и самостоятельная женщина всегда красива.

«Оксана, конечно, перегнула палку. Для красивых женщин это тоже актуально. Красивая – значит, уверенная в себе, рассчитывает только на себя. Я эту фразу прочитала, она меня рассмешила, но я сама так не считаю. Я ближе не к агрессивному феминизму. Но, в общем-то, поддерживаю это движение, поскольку добивалась всего сама, без помощи мужчин. И уж точно не считаю женщину приложением к ее спутнику. Готовить и сидеть дома – не мое».

Виталина Цымбалюк-Романовская: «Я выступаю за традиционные ценности!»

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, которая много лет провела рядом с Арменом Джигарханяном, наверное, вряд ли задумывалась о феминизме… Но потом она потеряла своего кумира и любимого мужчину. Поэтому ее ответ вполне логичен и обоснован.

«Я вообще о феминизме никогда не думала. Однако у нас в обществе хорошо иметь независимость друг от друга. Но мы обязательно должны взаимодействовать. Я думаю, что гораздо лучше, когда есть на кого опереться. А если этого нет, то мы вынуждены справляться самостоятельно. Но не нужно хвастаться, что это феминизм. Не знаю, как это объяснить, а вообще я выступаю за традиционные ценности, — комментирует Виталина Цымбалюк-Романовская. — Все зависит от обстоятельств. Если вы остались одна и вынуждены что-то доказывать, то и будьте феминисткой. А если все изменится в лучшую сторону, то можно отказаться от своей позиции».

— А что вы думаете о словах Оксаны Акиньшиной?

— Я вообще не люблю, когда внешность унижают. Если в человеке есть что-то хорошее, он уже по-своему красив.

Олеся Малибу: «Феминизм – проблема женщин, не делающих интимную депиляцию»

Самой горячей сторонницей актрисы Оксаны Акиньшиной оказалась светская львица и блогер Олеся Малибу. Она придерживается жесткой и бескомпромиссной позиции, подчеркивает, что выступает за патриархат.

«Мы живем в патриархальном государстве, и феминизм у нас неактуален. И отдельные представители общества еще пытаются что-то доказать, но как мы видим, это все безуспешно. Я за патриархат в классическом виде, Владимира Путина и патриарха Кирилла. Меня устраивает, когда мужчина обеспечивает свою семью, любит ее, защищает, заботится о ней.

— А вы тоже считаете, что феминизм – удел некрасивых женщин?

— Конечно. Полностью поддерживаю Оксану Акиньшину. А еще это проблема женщин, которые не делают интимную депиляцию. Скажем честно, это женщины, обиженные мужчинами – в своей семье, какими-то посторонними мужчинами. Такие женщины соперничают с представителями сильного пола и пытаются доказать, что они круче.

Но зачем это надо? Каждый из нас по-своему прекрасен. У каждого своя функция на этой Земле. Зачем с кем-то бороться, сопротивляться, что-то доказывать? Мне кажется, что это бесполезно.

— Но ведь феминистки, по сути, подарили вам возможность равных прав с мужчинам, например, садиться за руль…

— У меня нет водительских прав…

— Право голосования на выборах. Вы же, наверняка, выполняете свой гражданский долг во время президентской выборной гонки.

— Конечно. Я голосую за Владимира Путина.

— А если бы у вас бы не было равных прав с мужчинами, вы бы не смогли это сделать…

— Вообще, я — патриотка и горжусь своей страной. А феминисткам могу пожелать, чтобы они сходили к психологу, косметологу, решили бы свои психологические проблемы, они выглядят жалкими в моих глазах. Даже если они будут бороться якобы за мои права, я скажу: «Для меня мужчина сделает в два раза больше, чем вы».

У меня все подружки красивые, и я с ними общаюсь. А феминистки явно не в моем вкусе.

Во главе угла у меня стоят мужчины. Я, например, горжусь своим отцом. В любой нормальной стране и семье должен быть патриархат.

— То есть, вы сделаете абсолютно все, что вам скажет ваш избранник, даже если не согласны с ним?

— Если я встречаюсь с достойным мужчиной, то я буду и ноги мыть, и тарелки чистить, и кофе варить. Но это все нужно изначально обговаривать. Потому что некоторые вещи я не сделаю никогда. А все остальное, конечно, допустимо.

Данко: «Женщина должна быть в подчинении»

Певец Данко относится к идеям феминизма крайне отрицательно. Артист уверен в том, что они ведут к разрушению.

«Это явление противоречит биологической сущности женщины. Если она не под контролем мужской логики, то это просто опасно. Если феминисткам давать много прав, то они начинают рушить семьи, государства, — говорит Данко. — Женщины по своей физиологии зависят от своих эмоций. Они нахватается какой-то ненужной информации, например, от тех же подруг и начинают что-нибудь вытворять. Поэтому, я считаю, что женщина должна быть в подчинении, это принесет ей больше счастья. По крайней мере, так она будет женщиной. Каждый сверчок знай свой шесток.

— Вы тоже считаете, что феминизм – это проблема некрасивых?

— Красота – это такая относительная история. Хотя любой отличит красивую женщину от некрасивой. Красота в глазах смотрящего. Я думаю, что наоборот, под личиной псевдоженственности скрываются мощные феминистки, которые просто готовы убивать. И если бы можно было убивать мужиков, они бы делали это.

Стас Садальский: «Я люблю, когда люди за что-то борются»

Мы спросили и актера Стаса Садальского, как он относится к феминисткам, которые всю жизнь борются за равные права с мужчинами.

«Я люблю, когда люди за что-то борются. А не двигаются туда, куда подует ветер», — ответил артист.

А на вопрос об отношении к словам Оксаны Акиньшиной Садальский сказал, как отрезал: «Она сама некрасивая, потому что худая. Но это временно, потом она станет толстой».

Teleprogramma.pro же считает, что красота – в глазах смотрящего!

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