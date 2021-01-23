Шервуд, Мик-Анжель-Кристи и другие экзотические имена наследников российских звезд

В стремлении выделить любимое чадо из толпы малышей родители порой забывают, что вообще-то потом это все впишут сначала в свидетельство о рождении, а потом и в паспорт.

Селин Арсеньевна Шульгина (внучка Валерии)

1 января 2021 года певица Валерия получила лучший подарок от сына — стала бабушкой. У Арсения Шульгина родилась дочь, которую он вместе с женой решил назвать Селин. И вовсе не в честь исполнительницы хита из фильма «Титаник» Селин Дион. Это сумма двух имен родителей ребенка: Сеня + Лиана = Селин. Креативно! Селин Арсеньевна Шульгина.

Шервуд Быков (сын Дмитрия Быкова)

Не тратил времени зря на карантине и писатель Дмитрий Быков. 10 января поэт и публицист порадовал фото с двухмесячным сыном. Кареглазого малыша, которого родила переводчица Екатерина Кевхишвили, назвали Шервуд. Вряд ли в честь английского леса, с которым связаны легенды о Робин Гуде. Скорее всего, Дмитрий Львович отдал дань памяти любимому американскому писателю-модернисту Шервуду Андерсону.

Северин Потапович Фрэз (внук Жанны Эппле)

В 2018 году актриса Жанна Эппле стала бабушкой. Сын Потап с женой Ангелиной родили мальчика, который получил имя Северин (для своих Север). Эппле была счастлива и горда первым внуком.

— Я теперь баба Жанна, — призналась в шоу «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой актриса. — Север Фрэз — красиво звучит! Следующего внука, наверное, будут звать Юг!

Артемий-Добровлад и Мик-Анжель-Кристи Джигурда (дети Никиты Джигурды)

Кто как не Никита Джигурда должен был поставить рекорд по максимально необычным именам детей? Ведь он с последней женой Мариной Анисиной даже вел прямые эфиры с родов! Вот и сына с дочкой назвали претенциозно, с отсылом к Франции, где пара долгое время жила и работала: Мик-Анжель-Кристи и Эва-Влада. Тут надо помнить, что это великолепие сопровождается двойными фамилиями Анисин-Джигурда.

А от отношений с поэтессой Яной Павелковской у Никиты есть двое сыновей тоже с непростыми именами: Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан.

Симба Игоревна Сивова (дочь Нюши)

Певица Нюша (некогда Анна Шурочкина) родила дочь в браке с президентом Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым в ноябре 2018 года. Почти год и фото, и имя ребенка держались в тайне. И потом стало ясно почему. Нюша решила назвать дочь Симбой. Как главного героя известного диснеевского мультика про львенка. Народ предсказуемо осудил такой выбор: «Хорошо не Чунга-Чанга!»

— Нам с мужем нравится «Король Лев», и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком, — объяснилась позже Нюша. — Но главное не в этом. Дочь — Скорпион, это непростой знак. Сильной личности нужно сильное имя.

А как у них?

Британский повар-суперзвезда Джейми Оливер и его супруга Джульет весьма романтичны. У них пятеро детей, которых зовут Poppy Honey Rosie (Маковая Медовая Розочка), Daisy Boo Pamela (Маргаритка Бу Памела), Petal Blossom Rainbow (Радуга Распустившихся Лепестков), Buddy Oliver (Братец Оливер) и River Rocket (Речная Ракета).

Но, пожалуй, пока еще никому не удалось переплюнуть американского предпринимателя-миллиардера Илона Маска, назвавшего сына X АЕ A-12 (читается Экс Эш Эй-Твелв).