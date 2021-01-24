Как в своем последнем сериале Михаил Ефремов напророчил себе судьбу

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов отбывает срок в колонии общего режима в Белгородской области. Говорят, мечтает организовать там любительский театр. Тем временем на свободе продолжают выходить проекты с его участием — снимался Ефремов много, а фильмы и сериалы делают несколько лет. Есть ли у него шансы вернуться в профессию после отсидки срока в 7,5 года (а то и раньше, если выйдет по УДО)? Похоже, сам актер не слишком в это верит.

Защита от Джаника Файзиева

Несмотря на предостережения прессы и сомнения публики, в конце 2020 года на большие экраны все-таки вышел фантастический боевик «Вратарь Галактики» с бюджетом 1 млрд рублей. Ожиданий фильм не оправдал, собрав чуть больше 100 млн рублей (да, в пандемию кинотеатры были сильно ограничены) и получив более чем скромный рейтинг 4,9 балла (КиноПоиск).

В этой, как называли проект создатели, «космоопере» у Михаила Ефремова была роль капитана межгалактической полиции, который… тоже попадает в ДТП, правда, на скутере. И в целом ведет себя как нетрезвый человек. Несмотря на массу очевидных и грустных параллелей с реальностью, режиссер и продюсер Джаник Файзиев не стал вырезать небольшую роль осужденного актера по принципиальным и гуманистическим соображениям.

— Никогда не думал про то, чтобы это сделать, — признался Файзиев. — Он прекрасный артист. С ним случилась чудовищная трагедия, он должен понести наказание, но это не значит, что мы должны перечеркнуть всю биографию Михаила. Детям, которые придут на этот фильм, будет по большому счету все равно (вырезали Ефремова или нет. — Авт.). Я бы не хотел, чтобы со мной так поступили, если я завтра что-то сделаю не так…

Замена на Юрия Стоянова

По другому пути пошли создатели сериала «Вампиры средней полосы» (выйдет на платформе START весной), которые, как и писала «Телепрограмма», удалили отснятые сцены с Михаилом Ефремовым. Актер должен был сыграть главную роль — старейшину вампирского рода деда Святослава Вернидубовича, проживающего в лесах Смоленской области. Отработав определенное количество смен, Ефремов попал в ДТП, и в итоге его заменили на Юрия Стоянова, который в свое время снимался в «пилоте» этого сериала.

«Полет» в сценарии и наяву

А вот в сериале «Полет» (ТНТ) крупную роль Ефремова оставили. И, вероятно, это станет основным движком промокампании проекта.

Мало того что Михаил Олегович сыграл вместе с сыном Никитой, так еще и образ у него как назло выдался пророческим: пьяница юрист, жизнь которого идет под откос — и это несмотря на то, что он чудом спасся, не сев на рейс, который потерпел крушение.

В кадре Ефремов-старший много пьет и произносит душераздирающие монологи, звучащие сегодня как зловещие предзнаменования (в том числе и про убитых людей). Поневоле начнешь думать, что сериал Петра Тодоровского-мл. определил дальнейшую судьбу артиста…

«Я вряд ли оправлюсь. Не знаю, хватит ли у меня сил…»

Находясь в колонии, актер, разумеется, продолжает переживать произошедшее с ним и пишет письма на волю — в том числе младшему сыну погибшего по его вине Сергея Захарова. В одном из таких признаний он вспомнил, как сам потерял отца — легенду советского кино и театра Олега Ефремова. Актер пишет, что знает, каково это, «когда рушится все то, на что можно было положиться, когда уходит человек, у которого можно было спросить любого совета, поговорить, посмеяться, просто посмотреть ему в глаза».

Что касается возвращения в профессию, актер в этом уже сомневается. И намекнул на то, что даже дети отвернулись от него.

«Я действительно не понимаю, как мне дальше жить, что я могу сказать своим детям, чтобы они увидели во мне человека, как смотреть в глаза тем людям, которые видели и знают, в каком состоянии я находился после аварии, — написал Ефремов. — Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил…»

«Полет» с 25 января, понедельник — четверг в 21.00