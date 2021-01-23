От 3 млн рублей за неделю: сколько стоят отели, в которых наши звезды отдыхали на новогодних каникулах

Впервые за долгие годы любители путешествовать в новогодние каникулы были практически лишены этой возможности из-за пандемии коронавируса. Богатые и знаменитые атаковали пляжи всего нескольких стран, куда все же можно было поехать. И без того немаленькие цены взлетели из-за высокого спроса. Наших звезд это не остановило — как бы они ни жаловались на падение заработков. Впрочем, нашлись и те, кто предпочел отдых на родине.

Карелия

В Карелии -10 и много снега, поэтому Сергей Жуков в восторге, а базу отдыха он арендовал еще летом. «Большая компания, в составе которой не только вся наша семья, но и семьи крестных, суровые погодные условия, бесконечные белоснежные зимние покрывала, снегоходы и счастливые дети — что может быть лучше?» — пишет довольный артист.

При желании в Карелии можно отыскать и роскошные клиники с программами детокса — не хуже, чем в Швейцарии, но дешевле. Это привлекло, например, певицу Славу.

Цена: от 36 тыс. руб. в сутки в модной клинике.

Мальдивы

Прямо сейчас на Мальдивах температура воздуха +30, а воды в Индийском океане +29. На островах полно шикарных курортных комплексов, которые похожи один на другой: виллы с бассейнами, собственными пляжами, роскошными спа, блюда с морепродуктами… Там и высадился самый многочисленный российский звездный десант. Загорают, рыбачат, занимаются дайвингом и теннисом. Ирина Дубцова прилетела с сыном:

«Езжу на Мальдивы уже 15 лет. Я влюблена в эти райские острова. Не говорите мне, что здесь скучно. Просто опускаешь голову в маске под воду и окунаешься в другой мир!»

Каждый развлекается как может — Ольга Бузова с женихом Давидом Манукяном и экс-жена футболиста Кержакова Милана Тюльпанова с бизнесменом Евгением сыграли с помощью аниматоров символическую свадьбу.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми прилетели на целый месяц — чтобы не потерять форму, они каждый день делают зарядку, а еще привезли сумку книг. Павел Деревянко с дочерью смог вылететь на курорт из Москвы только после того, как подключил «влиятельных друзей» — изначально актера на таможне не выпускали из-за непогашенных вовремя штрафов и налогов. Уладив проблемы с законом, Деревянко лихо гонял на водных мотоциклах. Активный отдых выбирали и актриса Настасья Самбурская с женихом.

Особо популярные персоны даже в высокий сезон получили огромную скидку на проживание, а кое-кто заселился и вовсе бесплатно — за рекламу в соцсетях. Вычислить бартерные отношения просто — по упоминаниям аккаунтов отеля и курорта в соцсетях звезды. Дима Билан десять раз за два дня отметил в публикациях частный курорт, где поселился. Певец сообщил свой распорядок дня: «Сон, правильная еда, бассейн, массаж, партия в теннис на личном корте, длинная песчаная коса…»

Полина Гагарина загорает и купается в компании дочери, сына, жениха и друзей. Певица за неделю отметила в постах свой райский остров восемь раз, да еще и концерт для отдыхающих дала со своими музыкантами — все признаки бартерного отдыха налицо. Не отстает и Ольга Бузова — для своих 22 млн подписчиков в Инстаграме она больше 30 раз за 10 январских дней упомянула 5-звездочный курортный отель.

Цена: от 250 тыс. руб. в сутки за виллу.

ОАЭ

Температура воздуха в Дубае всего лишь +24, воды +22. Поэтому Алсу, Ольга Орлова, Лолита, Инна Жиркова с детьми только загорают и не решаются зайти в воду, а вот их мужья и спутники охотно плавают. Здесь весело: на пляже, в ресторанах и парках шумные компании друзей, а по вечерам под открытым небом проходят концерты — то Лобода поет, то Тимати. Из-за пандемии зрителям не разрешают вставать из-за столиков и танцевать — выступления можно слушать только сидя.

Чаще всего в Дубае обсуждали две темы: идеальную фигуру в бикини телеведущей Марины Ким, которая родила два месяца назад, и совместный отдых Тимати с бывшей подругой и матерью своего сына Анастасией Решетовой. В Дубае недавно отсняли новый сезон шоу «Холостяк» с Тимати в главной роли — по слухам, в финале рэпер никого не выбрал, а расставание с гражданской женой Решетовой было затеяно ради проекта.

Здесь же весело провели время Егор Крид, рэпер-блогер Моргенштерн, впервые вырвавшийся за границу звезда Тик-Тока Даня Милохин. Кумиры молодежи отдыхали со своими подружками-блогершами. Все жили в отелях, а вот Джиган с женой и четырьмя детьми снял апартаменты — поздно бронировал жилье, и все доступные номера были заняты, так как из-за пандемии гостиницы заселяют не полностью.

Цена: от 3 млн руб. за неделю отдыха для 2 человек.

Индонезия

Погода на Бали располагает к комфортному отдыху: воздух +29, вода +27. «Не раз слышал о том, что остров Бали — это место силы и самопознания. Честно говоря, всегда скептически относился к этому.

Но, приехав на остров, я сам почувствовал невероятную энергетику и какой-то особенный посыл, — доволен отдыхом Сергей Лазарев. — Многие вещи в голове стали яснее, на многое я стал спокойнее реагировать, а что-то и вовсе пропускаю мимо ушей. Я понял, что важно быть в гармонии с собой». Певец каждый день не только купался, но и ездил на экскурсии — на водопады, в пещеру к летучим мышам, в водный дворец. Однажды даже пообедал в ресторане с бывшим напарником по дуэту Владом Топаловым, который отдыхает с женой Региной Тодоренко и сыном.

Певица и композитор Рита Дакота давно влюбилась в эти места и даже рискнула прилететь с женихом и 3-летней дочкой, когда ввели пятидневный карантин — речь об обязательной изоляции по прилете в столицу Индонезии Джакарту. С помощью местных знакомых Рита смогла избежать карантина и прибыла на Бали, где собиралась нанять няню для дочери и остаться на продолжительное время.

Цена: от 500 тыс. руб. за неделю отдыха для 4 человек.

Танзания

Победительница шоу «Ледниковый период» актриса Ольга Кузьмина отдохнула с сыном, мамой и семьей сестры не в самом дорогом отеле Занзибара. Но Кузьмина в отель возвращалась лишь переночевать — все остальное время купалась в океане и ездила на экскурсии. В Африке температура воздуха +30 градусов, воды +29. От сафари актриса осталась в восторге: «Казалось, сафари — это минимум пара дней экстремального путешествия.

Но есть однодневный тур на крошечном самолете на 13 человек — настоящая летающая маршрутка, впечатлений масса, но все они исключительно положительные! Приземляемся на разровненную катком землю — она же взлетно-посадочная полоса, садимся в открытые джипы, и через минуту мы уже видим жирафов, рядом с ними косули, зебры, буйволы, антилопы, кабанчики, потрясающей красоты птички, удивительные растения, крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты…»

Никаких специальных прививок Кузьмина перед поездкой не делала. Так же как и Диана Арбенина, которая отдыхает в Занзибаре с дочерью и сыном: «Идеальные дети-друзья, лазурная красота Африки, песок, как глина — нигде такого не встречала».

Цена: от 300 тыс. руб. за неделю отдыха для 2 человек.

Швейцария

Светские львицы, а также примкнувшие к ним Андрей Малахов с женой побывали в Швейцарии — эта страна дает разрешение на въезд с оздоровительными целями. Малахов поправлял здоровье на берегу Люцернского озера, где из окон открывается прекрасный вид на Альпы.

Цена: от 400 тыс. руб. за человека за неделю.

Сочи

На горнолыжном курорте Красная Поляна +4. Лизе Арзамасовой повезло — в начале месяца было мало дождей. Медовый месяц актриса провела в Сочи, где компания ее мужа Ильи Авербуха показала пару ледовых шоу, а потом начался отдых. Лиза с Ильей и его сыном Мартином начала день в горах на лыжах, а продолжала в уютных кафешках.

Цена: от 300 тыс. руб. за неделю отдыха для 3 человек.