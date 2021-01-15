Личная жизнь Бориса Грачевского: три жены, которых любил основатель «Ералаша»

За свою жизнь Борис Юрьевич был женат трижды и в каждом браке у него есть дети.

14 января не стало Бориса Грачевского. Страшная новость появилась поздно вечером и всколыхнула всех российских знаменитостей. Одни были знакомы с ним лично, другие нет, но относились с уважением, так или иначе, все выросли на детище Бориса Юрьевича — киножурнале «Ералаш».

За свою жизнь Борис Грачевский успел пройти три брака. Teleprogramma.pro вспомнила о судьбе худрука киножурнала и его любимых женщинах.

Первая жена

С первой женой Галиной Борис Грачевский познакомился в 1970 году, сразу после возвращения со службы. Они встретились в кинотеатре, и студентка института инженеров транспорта захватила сердце будущего создателя «Ералаша».

Бурный роман закончился браком, а уже в 1972 году в семействе Грачевских случилось пополнение — родился первенец Максим. Спустя семь лет на свет появится дочь Ксения.

Галина прошла с мужем все жизненные трудности, этапы становления карьеры. Но встретить золотую свадьбу супругам не удалось. Спустя 35 лет совместной жизни Борис Юрьевич принял решение расстаться с супругой. Тайно оформил развод, переписал часть имущества на сестру и ушел из дома. Дочь так и не смогла простить отцу предательства и прервала с ним общение. В одном из интервью Ксения заявляла:

«Вижу его фотографии в журналах с молодыми девицами, и тошно — они по возрасту ему в дочери годятся. Никогда его не прощу!».

А вот сын, который занимается бизнесом, с годами смог наладить отношения с отцом.

После ухода от Галины в жизни Бориса Грачевского появилась Анна Панасенко, которая заняла место второй жены легендарного создателя «Ералаша».

Вторая жена

Второй женой режиссера стала 24-летняя Анна Панасенко. С ней Грачевский познакомился на одном из мероприятий. Девушка приехала в Москву из Минска, пробовала себя в роли актрисы, ходила по кастингам, но удача упрямо отворачивалась от красавицы.

Девушка не отчаивалась и смогла устроить личную жизнь. Ее роман с Борисом Грачевским какое-то время держался в тайне, а потом худрук вдруг объявил, что женится и представил молодую избранницу.

Их брак продлился всего четыре года: с 2010-го по 2014-й. В 2012 году девушка подарила мужу дочку Василису. Казалось, что супруги по настоящему счастливы, но потом появилась новость о разводе.

Скандал вышел громким, Анна упрекала мужа в том, что он препятствовал ее продвижению по карьерной лестнице. Борис рассказывал о том, что молодая жена оказалась плохой матерью, ходила по ночным клубам, а девочка была на попечении отца и бабушки.

После развода Грачевский обещал выплачивать экс-жене хорошие алименты на содержание дочери, оставить машину, купить трехкомнатную квартиру с ремонтом. Какое-то время они делали вид, что отношений между ними никогда не существовало.

За несколько часов до смерти Грачевского Анна оставила пост в Instagram, что получает новости о состоянии экс-супруга только из Интернета. Третья жена худрука не спешила делиться информацией. Так что приходилось успокаивать дочку Василису, опираясь на сведения из Сети.

Смерть Грачевского стала для Анны ударом. Несмотря на сложное расставание с ним, она оставила несколько пронзительных постов.

Третья жена

Свою третью и последнюю жену Борис Грачевский повел в ЗАГС спустя год после расставания со второй. Екатерине Белоцерковской было 31 (на 35 лет моложе мужа), она смогла сделать избранника по-настоящему счастливым. Именно так характеризовал их отношения сам Борис Юрьевич.

В третий раз Грачевский не стал устраивать пышное торжество. Пара почти тайно расписалась, а после устроила праздник для самых близких на даче в Подмосковье. Присутствовали около 30 человек, в том числе Эммануил Виторган с женой и Владимир Долинский.

После празднования начался быт, но счастье омрачила страшная болезнь: у Грачевского диагностировали рак кожи. Ему пришлось пережить курс химиотерапии и две сложные операции. Болезнь удалось победить, во многом благодаря стараниям Екатерины, ее тщательному уходу за мужем.

Оправившись, Грачевский сделал жене повторное предложение, но теперь уже не тайное. Они устроили пышную свадьбу на берегу Индийского океана. Этот праздник оба супруга запомнили навсегда. Вскоре Екатерина узнала, что беременна и в 2020 году подарила мужу сына Филиппа.

25 декабря молодая жена Грачевского отметила свой день рождения, а 28 декабря мужа госпитализировали в больницу с коронавирусом. Это была их последняя встреча.

Несмотря на все усилия врачей, Борис Юрьевич скончался вечером 14 января.

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