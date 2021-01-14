Выбор Елки: «День сурка», «Малефисента» и другие семейные фильмы, которые советует посмотреть певица

Певица рассказала Teleprogramma.pro о своих любимых картинах, которые можно найти в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

Новогодние каникулы закончились, но впереди еще маячат долгожданные выходные. Специально для Teleprogramma.pro певица Елка назвала несколько своих любимых фильмов, которые, несомненно, скрасят ваши выходные. Оглашаем весь список.

«День сурка»

Знаменитая комедия Гарольда Рамиса рассказывает о метеорологе Филе Коннорсе, который отправляется в небольшой городок Панксатони, чтобы сделать телерепортаж о праздновании Дня сурка. Из-за внезапно разыгравшегося бурана Коннорс вынужден остаться там еще на день. Каково же удивление Фила, когда он обнаруживает, что и сегодня, и завтра, и послезавтра события его жизни повторяются…

По словам Елки, многие узнают в главном герое себя – пока выполняешь одну и ту же работу снова и снова, кажется, что попал во временную петлю, из которой никак не выбраться.

«Но все мы помним финал истории о Филе, который преодолеет себя, вдохновит нас и поднимет всем настроение», — комментирует певица.

«Малефисента»

Оказалось, что Елка – большая поклонница и сказки «Малефисента» с Анджелиной Джоли в главной роли.

«Этот фильм невероятной красоты подходит для семейного просмотра не только в праздники. Кроме фантастических Анджелины Джоли и Эль Фаннинг, исполняющих главные роли, захватывают и картинка, и персонажи, и сюжет. Чтобы защитить себя и своих подданных, волшебница Малефисента использует темные силы, но тем не менее ей не чужды доброта и любовь», — говорит Елка.

«Бетховен»

Щенок сенбернара, украденный ворами из зоомагазина, совершает побег и попадает в дом семьи Ньютонов. Поначалу глава семейства Джордж выступает против присутствия пса в доме, но в итоге родные уговаривают его оставить собаку и называют ее в честь великого композитора. Окончательно и бесповоротно Джордж Ньютон привязывается к Бетховену, когда тот спасает его маленькую дочь Эмили, тонущую в бассейне.

«Пожалуй, один из основных семейных фильмов. И пусть главное, что его связывает с музыкой – это кличка главного героя, это одна из самых любимых картин для просмотра в праздники», — поясняет Елка.

«Борат»

Невероятно смешная псевдодокументальная комедия Ларри Чарльза о телеведущем из Казахстана Борате, который едет в США по приказу местного Министерства информации. В его журналистские задачи входит сделать репортаж о Соединенных Штатах Америки.

Но приехав на место, Борат первым делом смотрит фильм «Спасатели Малибу» с участием Памелы Андерсен и влюбляется в актрису. Тогда у главного героя появляется еще одна цель – найти Памелу и жениться на ней.

Кстати, в Казахстане фильм вызвал неоднозначную реакцию. Поначалу казахстанцы обиделись на создателя фильма и исполнителя главной роли – британского комика Сашу Барона Коэна. Но позже первый президент страны Нурсултан Назарбаев призвал относиться к ленте с юмором.

А в 2012 году глава МИД Казахстана Ержан Казыханов отметил, что благодаря «Борату» число туристов, посещающих это государство, увеличилось в десять раз.

Кстати, в прошлом году вышла вторая часть комедии о приключениях казахстанского журналиста.

«Джентльмены»

По сюжету новой комедии Гая Ричи американец, окончивший Оксфорд, богатеет на нелегальной схеме заработка с использованием поместий обедневшей английской аристократии. Когда он решает продать свой бизнес, на его пути встают джентльмены, и героя ждет несколько перестрелок и несчастных случаев.

«Этот фильм с элементами боевика, но его стоит посмотреть и тем, кто обычно отдает предпочтение другим жанрам. Хотя бы потому, что это кино снял Гай Ричи, а сыграли в фильме Мэттью Макконахи, Хью Грант и другие талантливые артисты», — говорит Елка.

Новогодний концерт Big Music Quest

Список кинокартин Елка разбавляет и новогодним концертом, в котором также принимала участие.

Уникальность концерта-квеста онлайн-кинотеатра МТС ТВ состоит в том, что каждый номер снят в киноформате. А в перерывах между композициями сама Елка, а также Владимир Пресняков, Мари Краймбрери и многие другие артисты проходят испытания от Big Russian Boss – угадывают названия популярных киношлягеров с помощью смайлов-эмоджи.

«Я уверена, что наша энергетика передастся каждому, что заряд любви, который мы дарили друг другу на площадке, долетит и до зрителей. Надо понимать, что при всей сложности постановки, все мы пели исключительно вживую! Ну и, конечно, с юмором у нас тоже все случилось — наш большой друг Big Russian Boss не дал заскучать на интервью и заставил каждого из нас угадать зашифрованное название фильмов и пройти этот квест!» — говорит Елка.

Все вышеперечисленные картины наряду с концертом вы сможете посмотреть в онлайн-кинотеатре MTC

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