Тимати и Анастасия Решетова снова вместе?

Пара все больше времени проводит вместе. Совпадение? Не думаем.

Осенью 2020 года, казалось бы, счастливая пара рэпера Тимати и Анастасии Решетовой распалась. Не спас отношения даже годовалый сын Ратмир. А буквально через неделю Тимати стал новым «холостяком» в одноименном шоу на ТНТ.

Три месяца поклонники не верили в расставание и закидывали рэпера и модель вопросами о примирении. К концу декабря шоу «Холостяк» досняли.

В «Инстаграм» Анастасии вернулись шикарные букеты и именно тогда, когда к ней на отдых в Дубай прилетел Тимати. Неужели пара снова вместе, но не может официально этого признать из-за контракта рэпера с каналом и шоу?

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