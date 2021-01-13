Авербух, Боня и другие звезды рассказали о своих традициях празднования старого Нового года

Только в России и других странах постсоветского пространства Новый год отмечается дважды: 31 декабря и 13 января. Многие считают, что старый Новый год — более уютный праздник. Ведь наконец на второй план отходят суета, дедлайны и гонка за подарками. И можно провести этот день в тихом семейном кругу.

По крайней мере, так его отпразднует известный фигурист и олимпийский чемпион Илья Авербух, который в прошлом году женился на своей возлюбленной — актрисе Лизе Арзамасовой. А у мамы ведущей Виктории Бони вообще день рождения в этот день!

Отмечают ли старый Новый год наши знаменитости? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к отечественным знаменитостям.

Роза Сябитова: «Традиции отмечать 13 января нет»

«Честно говоря, не знаю, почему мы не празднуем старый Новый год. Традиции – это привычки, передающиеся из поколения в поколение. Я выросла в бедной семье. А накрывать стол еще и 13 января для нас было дороговато. Поэтому такой традиции и не было. Но я по-любому радуюсь в этот день, — поясняет телеведущая Роза Сябитова. А вот на Новый год есть другая традиция — салат оливье я делаю под фильм «Ирония судьбы, или с легким паром», мы специально ждем начала картины и приступаем к нарезке. В этот день приезжает дочь, теперь уже с зятем. Обычно мы что-то обсуждаем, разговариваем. И сам по себе салат становится более вкусным, потому что в него вложили душу. В этих традициях и состоит основная смысловая нагрузка».

Татьяна Буланова: «Иногда в этот день собираемся с друзьями»

«Специальных традиций празднования 13 января у нас нет. Но бывает, что собираемся с друзьями. Можем собраться в гостях и вспомнить: «А сегодня же старый Новый год», — рассказывает певица Татьяна Буланова.

Виктория Боня: «Старый Новый год для меня – это возможность побыть с ребенком»

«Моя дочь обычно уезжает на рождественские праздники. В этот раз она была с папой. А старый Новый год – это для меня возможность еще раз отметить праздник с ребенком. Обычно она загадывает желание, а Дед Мороз приносит ей подарки. Кстати, наши русские друзья во Франции тоже празднуют 13 января. Вот и в этот раз мы решили скоординировать наши усилия, будет ужин и встреча.

— То есть, праздновать старый Новый год – это все-таки семейная традиция?

— Все зависит от того, с кем Лизка (дочь Виктории зовут Анджелина. — Прим. ред.) в этот момент: с папой или со мной. Просто у моей мамы еще день рождения в этот день. Поэтому у нас получается двойной праздник.

Прохор Шаляпин: «Уже все устали от праздников»

«Раньше мы праздновали старый Новый год. Мама всегда готовила еду, собирались гости, на столе присутствовал и алкоголь. Считалось, что нужно проводить старый Новый год, чтобы такой год больше не возвращался, — признается Прохор Шаляпин. — Но в этот раз уже отмечать ничего не собираемся. Уже все так устали от этих праздников. Итак, уже полгода просидели дома, а праздники вообще лишили нас возможности шевелиться. Каждый день просыпаешься в час дня, а засыпаешь в четыре часа утра, пока не посмотришь все сериалы». Илья Авербух: «На старый Новый год подытоживаем все свои желания»

«Я отношусь к старому Новому году достаточно позитивно. Это приятный праздничный бонус. Конечно, не отмечаю его, как главный Новый год, но в моей семье такая традиция существует. Мы также собираемся за столом, но стол уже гораздо спокойнее, не такой новогодний. Понимаем, что теперь Новый год окончательно пришел, еще раз подытоживаем все свои хотелки и желания».

Что такое старый Новый год?

Откуда же пошла традиция отмечать этот странный праздник? Сам Новый год по приказу Петра I начали праздновать на Руси с 1 января 1 700 года, а вот Старый Новый год – с 1918 года, когда Советский Союз перешел с юлианского на григорианский календарь. Разница между двумя календарями как раз и составляла 13 дней. То есть, по старому стилю Новый год как раз выпадал на 13 января.

Кроме того, 14 января православные христиане чтят память святого Василия Великого, а вечер 13 января называется Васильевым вечером.

На старый Новый год было принято собираться в тесном семейном кругу, просить прощения у близких и загадывать желания. А в некоторых деревнях и колядовали.

Кстати, старый Новый год отмечается не только в России, как это принято считать. Его также празднуют в Швейцарии, Сербии, Черногории, Македонии и разных постсоветских странах.

Teleprogramma.pro поздравляет своих читателей со старым Новым годом и желает всего наилучшего!

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