5 перспективных актеров и актрис, за которыми стоит последить в новом году

Который год подряд Константин Хабенский и Сергей Безруков возглавляют список лучших (самых популярных) артистов по опросам ВЦИОМ. Мастера и вправду хорошие. Но на двоих им 95 лет. Что дальше?

Кто продолжит актерское дело в России, где новые звезды? «Телепрограмма» собрала несколько прогрессирующих молодых актеров и актрис, за работами которых интересно будет последить.

Глеб Калюжный (22 года, Москва)

Выросший без отца парень рано начал работать — то официантом, то курьером. На актера Глеб не учился, в театре не играл, и вообще поступил на факультет маркетинга МГУ, но выразительное лицо обеспечило ему попадание на экран и без профильного образования.

В 2015 году он случайно попал на кастинг в подростковой мелодраме «14+» и понеслось: сериалы «Красные браслеты», «Доктор Рихтер», главная роль в «Территории» и «Трудных подростках». Обратите внимание: уже сейчас на неопределенный 2021 год у Калюжного запланировано пять (!) премьер. Пока он играет подростков или молодых людей студенческого возраста с непростым характером. Но впереди наверняка и более глубокие роли.

Анастасия Чистякова (26 лет, Санкт-Петербург)

Анастасия окончила Российский государственный институт сценических искусств в родном Питере, после чего поступила в труппу Александринского театра. Но прослужила там недолго и начала прокладывать дорогу на большие и малые экраны.

Небольшие роли в сериалах «Осколки счастья», «Тест на беременность», «Консультант» привели Анастасию (или Асю) к ведущим партиям в «Секте» и «Территории» — глубоким драматическим проектам канала ТНТ. И в новом году у актрисы как минимум две большие премьеры.

Юрий Дейнекин (26 лет, Москва)

Родившегося в семье столичных интеллигентов Юру с детства готовили к искусству: гимназия Юрия Казарновского, ранние упражнения в актерском мастерстве, сольфеджио, вокал, сценическое мастерство… Однако после школы искусств Дейнекин поступил во Всероссийскую школу внешней торговли. Видимо, холодный рационализм все же победил тягу к легкомысленной Мельпомене. Но ненадолго.

Снявшись со звездой «Папиных дочек» Дарьей Мельниковой в драмеди Рената Давлетьярова «Однажды», молодой экономист ушел из вуза и поступил в ГИТИС на курс к Владимиру Грамматикову. После пошли и телепроекты: «Жена полицейского», «Уроки счастья»… А в 2020 году актер обратил на себя внимание главной ролью в нашумевшем сериале «Перевал Дятлова», сыграв одного из студентов дятловской группы. В наступившем году у Юрия намечено несколько крупных проектов.

Павел Табаков (25 лет, Москва)

Несмотря на великого папу, Павел Олегович Табаков еще очень далек от статуса звезды. Но все задатки для этого есть. Он обаятелен, имеет неоспоримую актерскую генетику, на уровне ДНК чувствуя кадр и партнеров на площадке. И немудрено: в 12 лет отец уже выпускал Пашу на сцену МХТ имени Чехова — подросток играл в спектакле «Лунное чудовище». Неудивительно, что после школы Табаков-младший поступил в Театральную школу Олега Табакова, а потом был принят в Табакерку (и иногда играл в постановках МХТ).

Вскоре стало понятно: авансы в виде ролей папа выдавал любимому сыну не просто так. В фильме «Дуэлянт», сериалах «Тобол», «Мертвое озеро» и особенно «Колл-центр» актер показал, что может быть не только носителем звездной фамилии. Кстати, Табакова-младшего попросили и из Табакерки, и из МХТ, как только Олега Павловича не стало. Так что теперь у него есть все шансы стать большим артистом вопреки фамилии и поблажкам. В 2021 году его ждут две большие премьеры — роли в трагикомическом сериале «Полет» и в экранизации романа Виктора Пелевина «Ампир V».

Юлия Хлынина (28 лет, Москва)

«Ветеран» среди молодых и перспективных — девушке уже 28 лет. Она показывает, пожалуй, самый стремительный прогресс из всех вышеперечисленных. Играв незаметные эпизоды до 2018 года, Хлынина вдруг стала попадать в самые топовые проекты: «Звоните ДиКаприо», «Лев Яшин», «Лед-2», второй сезон «Метода», «Колл-центр» — все это лишь за последние два года. А еще в 2021-м мы увидим актрису в главной роли в амбициозном проекте ТНТ «Полет». В партнерах — Никита и Михаил Ефремовы,Оксана Акиньшина. Если все пойдет так же успешно и дальше, Юлию ждет большое будущее.

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