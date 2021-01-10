Малахов, Лобода и другие звезды показали трогательные фото из семейных альбомов

Сейчас звезды покупают своим наследникам готовые новогодние костюмы, благо выбор огромный. А им самим в советские годы карнавальные наряды мастерили мамы.

Сейчас звезды покупают своим наследникам готовые новогодние костюмы, благо выбор огромный. А им самим в советские годы карнавальные наряды мастерили мамы.

Юная Анна Банщикова здесь в самом популярном костюме всех советских елок в детсадах и школах. Белое пышное платье шили из марли или старых платьев мамы и каждый год удлиняли новым воланом. Плюс корона в виде снежинки из картона и фольги, которую украшали битыми елочными игрушками.

«В детстве я мечтала стать актрисой, но у родителей не было возможности водить меня в театральные кружки», — вспоминает Банщикова. Свои таланты Аня демонстрировала на утренниках.

Елена Борщева с юных лет была артистичной хулиганкой. «На этом фото мне лет десять и я все еще мечтаю о Барби, волшебной палочке и стать астрономом. Костюм Снежной Королевы мне, конечно, мастерила мама, серьги тоже ее. Этот костюм спустя несколько месяцев легко превратился в костюм Царицы математики на школьном празднике».

«Вот так я встречал Новый 1979 год, — ностальгирует по прошлому Андрей Малахов. — Еще не знаком с Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе фильма «Гусарская баллада» и Андрея Миронова. Елка в детском саду «Воробышек». Детский сад звезды телеэкрана находился в Апатитах Мурманской области. Кстати, мама будущей звезды экрана работала там же.

Ляйсан Утяшева на утреннике в самом любимом свитере, который ей связала в подарок мама, которой уже нет в живых. Ляйсан подписала этот фото у елки так: «Наступает пора новогодних елок. Фото, которое сделано много лет назад. Маленькая девочка в свитере, который связала мама. Теперь мама я, учусь вязать».

В канун 2020-го Андрей Аршавин скопировал свой детский карнавальный костюм. Подходящая одежда, за исключением колпачка, нашлась дома. Кажется, что на детской фотографии Андрея его старший сын Артем — так они похожи.

Светлана Лобода говорит, что с детства была девочкой с характером. Едва был сделан снимок, как девочка рванула на лед и… упала, выбив два передних зуба.

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