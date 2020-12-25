«Становитесь сами волшебниками»: главный Дед Мороз России ответил на вопросы детей

Также знаменитый волшебник из Великого Устюга рассказал о результатах проекта «Путешествие с Дедом Морозом на НТВ».

Летом Дед Мороз отвечает на многочисленные письма, готовит подарки и принимает гостей в своей вотчине. А зимой творит новогодние чудеса, например, рисует на окнах. Недавно самый знаменитый волшебник из Великого Устюга наколдовал для москвичей и пушистый снег. Об этом он рассказал на пресс-конференции благотворительного проекта «Путешествие с Дедом Морозом на НТВ».

Основная миссия этой акции – оказать помочь тем, кому она действительно необходима: ребятам с ограниченными возможностями, детям-сиротам, семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Особенность проекта заключается в том, что в первые дни зимы Дед Мороз из Великого Устюга вместе с журналистами канала НТВ отправляется в путешествие по России, чтобы встретиться с детьми и их родителями, попросившими мага о помощи.

Всего за четыре года существования акции зимний волшебник вместе с тележурналистами проехал 51 000 километров, побывал в 330 социальных учреждениях и подарил 500 тонн подарков.

Казалось бы, пандемия должна была остановить чародея, но не тут-то было. Статистика этого года получилась не менее впечатляющей. Так, в нынешнем году Дед Мороз с командой НТВ посетил 36 городов, 41 социальное учреждение, помог 34 семьям, подарил 10 тонн сладких подарков.

Например, волшебник и его телевизионная команда оказали помощь многодетной семье из Симферополя, в которой воспитывается семеро детей. Они построили для них спортплощадку.

Также Дед Мороз подарил дагестанскому мальчику, пострадавшему в результате автокатастрофы, инвалидную коляску. А еще он исполнил желание другого ребенка с ограниченными возможностями, который мечтает стать следователем. В ряды полиции мальчика пока не приняли… Зато благодаря усилиям хороших людей он смог увидеть видеобращение своего кумира – ведущего программы «Следствие ведут знатоки» Леонида Каневского. Мальчик не пропускает ни одной передачи с участие любимого артиста.

Получить необходимую медицинскую помощь смогли и другие ребята: одни – лекарства и мази, другие – инвалидные коляски и слуховые аппараты, третьи – возможность пройти реабилитационный курс лечения.

«В этом году было много рисков и обсуждений по поводу перспектив проведения акции «Путешествие с Дедом Морозом на НТВ» в период коронавируса. Но у нас все получилось. Мы сумели достучаться до всех, кто писал письма Деду Морозу. А потом по традиции мы сделаем документальный фильм об этом путешествии, в котором своими детскими воспоминаниями поделятся и наши ведущие», — пояснил генеральный директор канала НТВ Тимур Вайнштейн.

К разговору присоединился и сам Дед Мороз из Великого Устюга, который пришел специально в студию телеканала НТВ. Он ответил на самые интересные вопросы детей и журналистов.

— Дед Мороз, сколько вам лет?

— Я древний волшебник. И мне столько лет, сколько существует белый свет. Об этом мне рассказали ученые.

— Многие не верят в ваше существование. Что вы говорите таким людям?

— Да, не все в меня верят. Но верить прежде всего нужно в собственные силы, а со мной просто дружить. А о том, что я волшебник, свидетельствуют наши путешествия.

— Поддерживаете ли вы отношения с Санта-Клаусом и другими коллегами-волшебниками из разных стран?

— Мы хорошие друзья. Но в этом году, видимо, будем встречаться дистанционно. Самое главное – мы учим людей дружить и договариваться друг с другом.

— Сколько снежинок в одном снежке?

— Все зависит от размера самого снежка. Это удивительно и прекрасно. Природа распорядилась так, что ни одна снежинка не повторяет другую. Иногда мне задают неожиданные вопросы. Один из них такой: «Дед Мороз, когда ты спишь в своей опочивальне, твоя борода находится под одеялом или над ним?»

— Как мне самому стать Дедом Морозом?

— Нужно проводить много времени там, где рождаются волшебники, — в библиотеке. А потом ты получишь профессию в глобальном смысле, овладеешь каким-то ремеслом. И таким образом ты становишься волшебником.

— Что вы делаете летом?

— Готовлю подарки, отвечаю на письма и принимаю гостей в Великом Устюге. Я зимний волшебник, но люблю тепло и горячий чай с пряниками. Зимой мне помогают волшебные сани, развивающие космическую скорость. А еще своими помощниками я могу назвать снегиря Сережу, Бабушка Жару и Бабушка Аушку.

— Какими мы должны быть, чтобы пережить все испытания и справиться с пандемией?

— Добрыми и внимательными. Я часто говорю ребятам: ««Вы тоже становитесь волшебниками, когда помогаете одноклассникам». Мы все должны заботиться друг о друге. Становитесь сами добрыми волшебниками, и тогда вам будут не страшны никакие невзгоды.

Teleprogramma.pro присоединяется к словам Деда Мороза и поздравляет всех читателей с Новым годом!

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