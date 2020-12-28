Огромный Щелкунчик и 4-метровая елка: как звезды готовятся к Новому году

Артисты украшают дома с детьми и прибегают к помощи декораторов.

Все побыстрее хотят прогнать прочь этот нелепый 2020 год. А чтобы хоть как-то поднять себе настроение — нужно украсить дом. Чем богаче и красочнее — тем лучше. Прогнать Крысу роскошью и пригласить Быка на пир.

Яна Рудковская похвасталась роскошным, как всегда, декором своего загородного дома: огромная елка в красных тонах, богато украшенный стол для приема гостей и нежные украшения остальной части дома.

Балерина Анастасия Волочкова любит внушительные декорации, поэтому в ее доме появилась 4-метровая новогодняя красавица.

Как еще звезды готовятся ко встрече Нового 2021 года, смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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