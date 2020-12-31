Бузова, Лобода и другие звезды поздравили на видео читателей Teleprogramma.pro с Новым годом!

Ольга Бузова мечтает о том, чтобы миром правила любовь. А Оксана Федорова желает, чтобы рождественские ангелы записывали наши загаданные желания и исполняли их. О каких еще надеждах и чаяниях рассказали звезды, и что пожелали нашим читателям в Новом году. Смотрите – в видеоистории Teleprogramma.pro.

Похоже, под занавес года Ольга Бузова ограбила магазин игрушек, потому что записала свое видеобращение к нашим читателям на фоне многочисленных подарков. Ну, это, конечно, шутка. Наверняка, это презенты от поклонников Ольги — ее людей, как телеведущая называет своих верных почитателей.

«Пусть в 2021 году все будет гораздо лучше, чем в уходящем. Пусть закончится пандемия, и мы снова сможем вздохнуть полной грудью и не опасаться за жизнь своих близких, — пожелала Ольга. — Пусть в Новом году не будет негатива, а вашим миром правит только любовь. Счастья, здоровья и позитива нам всем. Слушайте музыку и танцуйте под Ольгу Бузову!»

Неудивительно, что худрук Большого Московского цирка и знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный поздравил читателей нашего сайта на фоне цирковой арены. Ведь именно здесь он проводит большую часть жизни.

«Простого человеческого счастья! Чтобы все, что вы загадали, сбылось! Чтобы ваши родные и близкие были счастливы, здоровы и больше улыбались!», — сказал Аскольд Запашный.

Певица Слава и ее дочь записали для нашего сайта поздравительный юмористический дуэт. Девушки отметили, что этот год выдался непростым для всех нас, но хочется, чтобы следующий стал лучше. Также Александра пожелала здоровья всем своим близким и животным.

«Творческих успехов тебе, себе, другим артистам не надо, тогда мы будем самыми популярными. Это шутка, конечно, — отметила Слава, обращаясь к своей дочери. – Главное – здоровья и позитивного настроя. Короче, год быка взят»

Телеведущая Оксана Федорова сняла видеобращение на белом фоне, который, очевидно, символизирует начало новой жизни. Поздравление Оксаны получилось очень трогательным.

«Я надеюсь, что хорошие моменты вам запомнились больше, чем плохие. Давайте все, что может нас огорчить, оставим в прошлом. Пусть волшебство новогодней ночи коснется каждого. А рождественские ангелы, записывая ваши желания, способствуют их воплощению весь следующий год. Счастья, здоровья, удачи, верных друзей, искренних людей вам на дороге жизни. Пусть Новый год станет для вас лучше, чем предыдущий!», — отметила Оксана Федорова.

Актриса Ольга Дибцева пожелала читателям Teleprogramma.pro чтобы все печали отступили, а Новый год был наполнен радостью, счастьем, волшебством и всем самым прекрасным.

А певица Инна Маликова пожелала аудитории нашего издания, чтобы 2021 год был чуточку лучше, чем уходящий. И чтобы нас не оставляли здоровье, любовь, радость и счастье.

Свое видеопоздравление подготовила и известная певица Светлана Лобода.

«Дорогие читатели Teleprogramma.pro, я от души поздравляю всех вас с Новым годом! Желаю вам любви, счастья, гармонии и всех благ. С любовью – ваша Лобода».

Teleprogramma.pro присоединяется к пожеланиям и поздравляет всех читателей с Новым годом!

Смотрите также