Найденные деньги, неожиданные звонки и судьбоносные встречи: какие чудеса случались со звездами в реальной жизни

Валентина Рубцова, Владимир Левкин, Алена Свиридова и другие артисты рассказали, верят ли они в новогодние чудеса.

Верите ли вы в чудеса, так как верим в них мы? Если да, то примеры от наших звезд помогут убедиться, что эта вера не напрасна.

В жизни многих артистов случались события, которые сложно объяснить, проще поверить, что это было самое настоящее волшебство.

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Валентина Рубцова, актриса

В ее жизни настоящим чудом можно назвать встречу с любимым человеком. Когда Валентина торопилась на очередную премьеру со своим участием, даже не могла подумать, что именно там ее поджидает судьба. Поэтому и не готовилась, от слова совсем: никаких платьев, туфель на каблуках.

«Мне кажется, что мое главное чудо – это встреча с мужем в кинотеатре «Прага» в Москве. Я приехала после тренировки, со спортивной сумкой, в сером пуховике. Не готовилась совершенно, никакого праздничного макияжа, все вот этого нарядного и яркого. А там он, почему-то обратил на меня внимание, познакомились и вот уже 20 лет вместе. Это, кстати, было 12 декабря, перед Новым годом, так что предновогодние чудо. А через несколько лет родилось наше общее чудо -Софья Артуровна. Могу точно сказать, что в моей жизни волшебство случается».

Алена Свиридова, певица

Алена Свиридова тоже верит в чудеса и считает себя везучим человеком. Однажды даже нашла внушительную сумму денег на дороге. Но было это еще в школе.

«Это было под Новый год, под ногами каша: не то снег, не то лужи. И вот в такой каше нашла целый рубль. Он лежал в лужице подтаявшего снега и, удивительно, что никто до меня его не заметил. А еще странно, что он не разлезься, ведь был бумажный. Подняла, притащила домой, высушила и, хочу сказать, что в те времена для школьника это были приличные деньги. С тех пор больше никаких выигрышей денежных не было, но мне везет совсем в другому».

Виктория Боня, телеведущая

Виктория считает, что главное чудо – это связь между людьми, которую очень сложно объяснить. Подумал про человека, а он уже тебе звонит.

«У меня недавно был такой случай. Я вспомнила про Наталью Рогозину, мы давно не виделись и не созванивались. И тут вдруг она появляется. Для меня это было чудом. Говорю: я только про тебя вспоминала, и она тоже в этот момент вспомнила про меня.

Эта тонкая материя и есть настоящее чудо, когда Вселенная отзывается на каждую твою мысль, вибрацию».

Владимир Левкин, певец

По его мнению, чудо – это не Дед Мороз и волшебная палочка, а возможность, которую нужно успеть поймать.

«Я верю только в одно – мысль материальна. Если ты со всех сторон правильно подошел к реализации своего проекта, все получится. Главное не лежать на диване. Мы намечаем, планируем и в какой-то момент звезды сходятся должным образом, дают тебе шанс. Не упустил свое чудо, ты на гребне волны. Одной веры недостаточно, это немного по-детски. Нужно работать в том же направлении. Что касается примеров, то в детстве нашел на улице три рубля, знаете какое чудо было (смеется). Пошли с пацанами купили мороженного, что-то еще».

Татьяна Буланова, певица

Она сохранила веру в необъяснимые вещи, в то, что мы привыкли называть чудом, но, к сожалению, так и не припомнила, случались ли с нею чудеса.

«Я тоже верю в чудеса, но конкретных примеров, к сожалению, не помню или может не было. Но верю».

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