Без денег, любви и свободы: какие беды свалились на головы российских звезд в 2020 году

Пока одни болели коронавирусом, другие распродавали имущество, а на третьих выливались потоки негатива.

Второй год, как у нас есть коронавирус. Немало испытаний выпало на долю каждого россиянина: одни остались без работы, другие лицом к лицу столкнулись с болезнью, третьи развелись, не пережив изоляцию.

Но если вы думаете, что проблемы только у простых россиян, то ошибаетесь. Нашим звездам тоже приходится нелегко.

Без денег…

На бедственное положение пожаловались Андрей Ургант и Борис Щербаков, Татьяна Буланова, Виктор Рыбин и многие другие. Суть проблемы у всех одна: из-за ограничений отменились все мероприятия, банковские счета начали стремительно таять.

Например, у победителя«Голоса-7» Петра Захарова банк отнимает ипотечную квартиру. Исполнитель неплохо зарабатывал после шоу и решил, что сможет потянуть большой кредит, но вмешалась пандемия.

«Я взял «трешку» в ипотеку, ее стоимость почти 20 миллионов. Четыре я заплатил в качестве первоначального взноса, еще два потратил на черновой ремонт. Теперь денег нет, а банк требует, чтобы я выставил квартиру на продажу за 13 млн рублей», — жалуется исполнитель.

Артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин еще по весне начали избавляться от имущества, всему виной безденежье. Первым на продажу выставили свой теплоход.

Певица и актриса Анастасия Стоцкая выставила на продажу машину за полтора миллиона рублей и дорогие часы, которые приобретала за 40 тысяч долларов, но так как пандемия и кризис, то готова отдать за 15 тыс.долларов.

Лолита затопила квартиру соседей в Болгарии, а страховая отказалась выплачивай ей деньги. В итоге певица попала на крупную сумму.

Филипп Киркоров, рэпер Элджей, Настасья Самбурская стали приторговывать в Сети своими вещами. Правда уверяют, что все вырученные средства переводят на благотворительность.

Без любви…

Кто только не разводился в 2020 году. Как только в наши двери постучалась самоизоляция, психологи предупредили- это настоящая проверка для чувств: те кто выживут — совет да любовь, а те, кто будут тяготиться обществом партнера, побегут штурмовать загсы. Так и вышло, полный список всех звездных пар, которые распались, почти не вспомнить.

Неожиданно о разводе заявили Гарик Харламов и Кристина Асмус. Кто именно был инициатором расставания, экс-супруги не уточняли, но любой комментарий комика про обоюдное решение, воспринимается актрисой в штыки.

Штампы о разводе поставили Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, Пелагея и Иван Телегин.

Расставание Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стало настоящей сенсацией. Наружу вылезло много семейных подробностей, в том числе и рукоприкладство. Актер оставил жене и детям квартиру, а сам перебрался в загородный дом вместе с Мирославой Карпович, но вскоре и она собрала чемоданы.

Солист группы Little Big Илья Прусикин и Ирина Смелая. Пара сослалась на накопившиеся друг к другу вопросы и заявила, что неправильно жить вместе только ради ребенка.

Айза Долматова и Дмитрий Анохин. Слухи про сложности в их отношениях ходили несколько месяцев, в итоге оказались правдой.

Резо Гигинеишвили расстался с Надеждой Оболенцевой. Пара не продержалась и года вместе. До нее режиссер был женат на Надежде Михалковой, в браке родились двое детей.

Без надежды на понимание…

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба попал в очень неприглядную ситуацию и подарил всему миру слово, которым можно не краснея называть маструбцию -«дзюбить». Именно так, с легкой руки спортсмена, теперь называется данное дело. Что касается самого футболиста, то его интимное видео утекло в Сеть, что принесло мужчине немало проблем. В том числе и семейных, его жена подала на развод.

А вот пара Наташи Королевой и Тарзана выдержала все испытания подобной славой. И это при том, что Артем Дзюба был в одиночестве, а знаменитый стриптизер признался, что изменял жене.

Но певица оказалась мудрой женщиной и встала на сторону мужа, который сожалел, обещал исправиться и больше не водить домой сомнительных знакомых.

Человек — существо слабое, так что предыдущие поступки хоть как-то можно объяснить, а вот скандал, в который попала Регина Тодоренко — нет. В двух интервью подряд телеведущая и жена Влада Топалова осудила женщин, жалующихся на абьюз в семье.

Знаменитая ведущая конечно же, поняла, какую глупость сморозила, но только после того, как от нее побежали подписчики и рекламодатели. Тодоренко плакала на камеру, оправдывала свои слова, мол не так поняли, да и она сама была жертвой, но, как известно, Москве слезам не верит.

Травле подвергались не только звезды, но и их дети. Сыну Рудковской и Плющенко приписывали диагноз, дочку Бородиной и Омарова называли балованной, а на Вику Боню вовсе натравили службу опеки.

Без свободы…

Пожалуй с Михаилом Ефремовым 2020 год обошелся хуже всех. Актер устроил пьяное ДТП, лишил жизни Сергея Захарова и отправился в тюрьму.

С коронавирусом…

Кому только не ставили диагноз COVID-19 за этот год. Среди звезд«модной болезнью» переболели Виктор Дробыш, Лев Лещенко с супругой, Сергей Светлаков, Ксения Собчак, она почему-то долго увиливала от ответов и скрывала свою болезнь. Причем болела не только светская львица, но и ее 4-летний сын.

Анна Чиповская, Анна Плетнева, певица болела в тяжелой форме, и ее еле вытащили. Земфира, Иван Краско, он предпочел лечиться дома, так как не нашел денег на платную палату.

Гоша Куценко перенес коронавирус дважды: первый раз легко, а второй раз попал в больницу.

Разбитыми носами и переломами

Травм в жизни наших героев тоже хватало. Причем часто судьба была неблагосклонна к одним и тем же людям. Павла Прилучного побили в калининградском клубе, актер получил так сильно, что даже оказался в больнице.

В синяках ходила и его экс-супруга Агата Муцениеце. Он терпела побои от самого Павла, но видимо противник на вечеринке оказался сильнее.

Регина Тодоренко рассказала, что двухлетний Миша сломал руку.. Звезда призналась, что мальчик, которому в декабре исполнится два года, сломал руку. Со сломанными ногами в больницу попадали Лариса Голубкина, 17-летняя дочь тренера Этери Тутберидзе — фигуристка Диана Дэвис, отец Ивана Урганта — Андрей Ургант.

Елена Летучая упала на презентации нового шоу, но отделалась ушибами. А у Марии Кожевниковой сын рассек глаз на детской площадке.

Утраты

Армен Джигарханян (85 лет),

Анатолий Трушкин (78 лет),

Борис Клюев (76 лет),

Михаил Кокшенов (83 года),

Борис Плотников (71 год),

Роман Виктюк (84 года),

Ирина Скобцева (93 года),

Валентин Гафт (85 лет),

Михаил Жванецкий (86 лет),

Марадона (60 лет).

2020-й был тяжелым годом, который остался позади. Хочется верить, что новый, 2021-й принесет нам здоровье, счастья и поможет осуществить все планы.

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