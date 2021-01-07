Античные головы, Карл! Глупые подарки, которые звезды получали в Новый год

Каждый из них получал презент, который до сих пор считает очень странным.

Как часто вы ломали голову над тем, что подарить на Новый год друзьям, родным или начальству? А если подарок принимает настоящая звезда, то задача усложняется в разы, ведь удивить такого человека совсем непросто.

Но, оказывается и наши артисты часто получают презенты, которые относятся к разряду «коня» из «Служебного романа». Сябитова, Гогунский, Пригожин и Шаляпин рассказали Teleprogramma.pro о самых странных подарках, которые им дарили и составили топ запретных вещей.

Роза Сябитова, телеведущая

Выбирать подарки Роза Раифовна советует исходя из личных пожеланий человека. Если не знаешь, что подарить или сомневаешься – дари деньги. Главное, не валенки. Именно этот подарок когда-то преподнесли ей, с тех пор она считает его самым неудачным.

«Самые неудачные подарки – это все, что связано с индивидуальными особенностями человека. Вот я, например, не рекомендую невестам дарить мужчине парфюм, потому что не угадаешь. Или носки – это унизительно. Бритвенные приборы, постельное белье и все вещи, которые относятся к личным. Если выбирать подарок, то я предпочитаю деньгами. Часто женщины грешат тем, что дарят вещи, которые нравятся им самим и считают, что они понравятся мужчине. Наушники, плюшевого мишку, который совсем не нужен или подушку-сердечком – ужас-ужас». «Я давно пишу список подарков и на свадьбе дочери так делала. Обсудили, составили, раздали гостям, они в ответ ставят галочку напротив выбранной вещи. Если ничего не подошло — конвертик. А лично у меня был пример самого ужасного и удивительного подарка. Мне преподнесли валенки, я до сих пор не понимаю почему, может это намек на возраст, и где их носить? Ну ладно, думаю, можно приобщить куда-нибудь, так они оба оказались на одну ногу! Если кажется, что валенкам все равно на какую ногу, то нет! Валенки делают на разные ноги, только большие одинаковые. Я запомнила этого человека, видимо ему было все равно что дарить».

Виталий Гогунский, актер

В его понимании все подарки хороши, хотя есть и исключение. Оно всего одно.

«Это календарик на прошедший год. А все остальные подарки хорошие, главное чтобы их дарили от души. Мне кажется, что каждый подарок имеет две стороны. Вот например, приставка PlayStation — это хороший подарок или плохой? С одной стороны время съедает, а с другой – помогает отвлечься, дарит полезные эмоции». View this post on Instagram A post shared by Прохор Шаляпин 🇷🇺 (@shalyapin_official)

Прохор Шаляпин, исполнитель, телеведущий

Прохор Шаляпин следит за собой и считает самым ужасным подарком сладости. А все потому, что конфеты имеют свойство незаметно исчезать, а лишние килограммы – появляться.

«Не люблю, когда дарят шоколадные конфеты. Худеешь-худеешь, бегаешь на дорожке, и на тебе мешок сладостей. И ты берешь, думаешь: «Ладно, пусть дома полежит». А потом обнаруживаешь через два дня, что конфеты закончились. Я считаю, что это вредный подарок, его нельзя дарить, особенно артистам. А вообще я ни от чего не отказываюсь. Если вещь ненужная, то я просто передариваю».

Иосиф Пригожин, продюсер

В жизни продюсера было много подарков, смысл которых объяснить он не может. Например, стекло для яхты. И ведь, казалось бы, полезная вещь, но только если у тебя в хозяйстве есть эта самая яхта. У Пригожина ее нет…

«Я не люблю бесполезные подарки, которые по принципу: «На тебе Боже, что нам не гоже». Нас Филипп Киркоров научил, как создавать сет-лист полезных подарков. Пишешь, что нужно в разных ценовых категориях и человек выбирает исходя из своих финансовых возможностей. Удобно и полезно. Лично у меня масса примеров странных подарков, которые дарили мне. Была огромная стеклянная штука для яхты, но яхты у меня нет. Дарили штурвал к лодке, но и лодки у меня нет. Дарили какие-то головы антикварные, дома под эти головы у меня тоже нет. Лучше бутылку хорошего вина подарить».

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