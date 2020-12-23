Как снять хайповое видео на телефон, не выходя из дома

Мобильный телефон есть почти у каждого человека. И многие даже не представляют, что на этот гаджет можно снимать профессиональные ролики.

То есть маленькая камера в вашем смартфоне может дать вам большие возможности для самореализации, заработка или даже славы.

Известный в России режиссер и клипмейкер Ирина Миронова специально для читателей Teleprogramma.pro поделилась несколькими лайфхаками — как удивить общество без лишних затрат.

Ирина снимала клипы для Земфиры, Дианы Арбениной, «Би-2», Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте и многих других российских звезд эстрады.

Подробности в нашем видео.