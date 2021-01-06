Топурия, Перминова и другие звездные мамочки, которые родят в 2021 году

С наступлением нового года многие ждут, что тема с ковидом сойдет на нет. Но есть и те, кого волнуют более важные моменты. Какие?! К примеру — долгожданное семейное пополнение.

Бесспорно, дети — эти великое счастье. Для многих семей високосный год стал временем для приятных хлопот и подготовки к появлению малышей. Не остались в стороне и звезды отечественного шоу-бизнеса и кино. О том, кто из всеми любимых артистов обзаведется долгожданным чадом в новом, 2021 году читайте в подборке сайта Teleprogramma.pro.

Кети Топурия

Солистка группы «А-Студио» скрывала свое интересное положение от поклонников и прессы. Девушка ждет ребенка от бизнесмена Льва Деньгова, с котором она успела не так давно оформить отношения. Сделано это было, судя по всему, именно к родам Кети. Напомним, что у певицы есть старшая дочь Оливия.

Теперь у крохи появится долгожданный братик или сестричка. Пол малыша сама Топурия держит в секрете. Свой округлившийся животик артистка показала на съемках клипа. После чего она подтвердила, что действительно находится в положении. Кети в буквальном смысле светится от счастья. И не скрывает, что рада будущему материнству.

«Сейчас так совпало, что нет концертов. Так что я выбрала хорошее время, получается. В прошлый раз, когда я была беременна Оливией, я буквально месяц находилась в декрете. А сейчас я выйду уже после двух месяцев. Думаю, что мне хватит! Вообще, я планирую родить после Нового года. Чувствую себя нормально, и настрой хороший. Единственное, что скучновато. Во время моей прошлом беременности мы работали, и время быстрее проходило. А сейчас сидишь дома и просто ешь. Я чуть-чуть побольше набрала в весе, чем в прошлый раз», — приводит womanhit.ru слова Кети Топурии.

Галина Боб

Звезда сериала «Деффчонки» в отличие от Алины Ланиной и Лианы Шульгиной знает, что такое материнство не понаслышке. Для нее нынешняя беременность стала третей.

«Последнее время я грешила на пельмени, что от них живот растет… Блин, это оказались не пельмени», — шутила актриса, нежно поглаживая округлившийся животик.

Галина призналась, что ее муж Сергей Корягин был в шоке, когда узнал о будущем пополнении и о том, что любимая жена готовится сделать его многодетным отцом. У супругов есть двое сыновей. А теперь Боб собирается подарить избраннику принцессу-дочку.

«Я весь день ревела… а потом смеялась! И такими были первые два или три месяца моей беременности… беспричинная смена настроения!! Я прям старалась в комнате прятаться, чтобы никому не портить настроение. Было у кого-то еще так?! Или я одна такая странная… Для меня это впервые, первые две беременности ничего подобного не ощущала», — говорила актриса.

Елена Перминова

Близкая подруга экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой еще в декабре удивила поклонников неожиданной новостью: они с мужем Александром Лебедевым ждут пополнения. Елена Перминова — счастливая мама трех замечательных детей, с отцом которых, она вместе уже 15 лет. Старшему сыну пары Никите в этом году исполнилось 11, а маленькой дочери Арине — 6 лет.

Теперь девушка готовится подарить избраннику еще одного наследника. Судя по свежим кадрам в микроблоге модели, она на протяжении нескольких месяцев скрывала тот факт, что находится в интересном положении. У Елены заметно округлился животик.

Пока будущая мама не уточняет сроки беременности и пол своего четвертого ребенка. Хотя многие уже стали подозревать, что у Перминовой и Лебедева родится еще одна дочь.

«Ребят, тут такое дело…» — отметила модель, любовно оглаживая животик.

Анна Левченко

Звезда бывшего реалити-шоу «Дом-2» готовится подарить малыша Валерию Блюменкранцу. Еще в июле стало известно о том, что они ждут прибавления.

«Господи, спасибо тебе огромное за такие чудесные моменты в моей жизни! Я безумно счастлив. Мы с Аней скоро станем родителями. Мы три месяца к этому шли», — еще летом писал Валерий, делясь своими впечатлениями от будущего отцовства.

Как выяснилось, беременность девушки не стала для мужчины неожиданностью. Малыша они планировали, как и свое родительство.

«Мы ждем малыша. Вы даже представить не можете как мы старались, как мы хотели и какой он долгожданный», — заверяла Анна.

Однако спустя несколько месяцев, в октябре Левченко огорошила признанием о том, что с Валерием она успела разойтись и будет матерью одиночкой.

«Причин для расставания было много, не буду поднимать все белье, не хочу! Я плохая и точка! Валерий хороший!! Пусть он на этой теме хайпится, а я не буду. Тема с моим бывшим мужем закрыта, у нас разные взгляды на жизнь и будущее» , — настаивала на своем звезда телестройки.

Однако тут же в прессе появилась информация о том, что влюбленные все-таки помирились.

В качестве бонуса

К материнству в новом, 2021 году готовятся не только отечественные звезды, но и зарубежные. Так, о будущем пополнении с поклонниками поделилась 29-летняя американская актриса и модель Эмили Ратаковски.

Модель дала откровенное интервью, в котором рассказала, почему не хочет раскрывать пол будущего ребенка. Все самое личное Эмили держит в секрете от поклонников и прессы.

«Нам нравится отвечать на вопросы людей, что мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и что именно они сами нам расскажут об этом. Все смеются над этим. Однако все намного сложнее, чем то, кем может родиться наш ребенок (мальчиком или девочкой. — Прим. ред.). Кем будет этот человек?! Для какого человека мы станем родителями? Как он изменит нашу жизнь? Мне нравится идея навязать моему ребенку как можно меньше гендерных стереотипов», — приводит Vogue слова Эмили Ратаковски.

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