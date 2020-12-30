«Хайп года»: какие изменения ждут знаменитое шоу «Угадай мелодию»

В Москве прошли съемки новогодних выпусков знаменитой и любимой программы Первого канала «Угадай мелодию». В этом сезоне у нее появилось еще одно название «Угадай мелодию. Хайп года!». А ведущий Валдис Пельш вручит одноименную премию каждой тройке игроков.

Передача вообще пережила ряд значительных изменений, и зрителей ждут сюрпризы. Так, в шоу собственной персоной появятся композиторы и исполнители, чьи произведения всегда угадывают участники, а звездные игроки запишут ролики в Тик-Ток, сторис в Instagram, подсчитают количество лайков друг у друга и т.д.

К тому же в студии был замечен диджей Леонид Руденко. А значит, изменится и звук!

Гостями новогоднего шоу стали Филипп Киркоров, Ани Лорак, Игорь Николаев, Николай Цискаридзе, Екатерина Скулкина и другие звезды. Наряду с известными и хорошо знакомыми зрителю Первого канала знаменитостями появятся и молодые, но уже очень популярные артисты и даже блогеры.

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках популярного музыкального шоу на киноконцерне «Мосфильм» и увидела много интересного.

За знаменитым музыкальным пультом — певец Дмитрий Маликов, певица Анна Седокова и модель Мария Миногарова. Звездам предстоит узнать, какие же музыкальные ребусы им приготовили создатели программы. Раскрывать все карты мы не будем, поскольку зритель увидит все собственными глазами. Но для начала расскажем, что думает о своем участии в программе певица Анна Седокова.

Анна Седокова: «Хочется настоящего, семейного, вечного»

«Съемки прошли весело и забавно, — признается Анна. – На самом деле впервые я приходила на передачу еще до рождения дочки, а ей уже 16 лет. Я рада участвовать здесь снова. Обожаю Диму Маликова – интеллигентнейший приятный человек. И, конечно, сегодня пришла моя любимая Маша Миногарова».

Анна призналась, что несмотря на пандемию, этот год стал для нее удачным. Так, певица вышла замуж за своего избранника – баскетболиста Яниса Тимму.

«Хотя недавно мне кто-то в комментариях написал, как же вы не побоялись сочетаться браком в такой год, — смеется певица. — Но кто сказал, что следующий будет лучше?»

Пользуясь случаем, спрашиваю у Анны, где же она проведет Новый год.

«Буду работать. А если нет, то останусь вместе с семьей. Я отметила день рождения дома и поняла, что, наверное, у меня выработался какой-то иммунитет к праздникам, — признается артистка. — Не хочется больших мероприятий, а хочется чего-то настоящего, семейного и вечного».

Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и их дочь. Фото: Максим Ли

Также зрителей удивят и артист балета Николай Цискаридзе, певица Теона Контридзе и актриса Екатерина Скулкина, чья тройка называется «Без комплексов».

Представителями еще одной тройки игроков стали Филипп Киркоров, Ани Лорак и Игорь Николаев, они участвовали в игре вместе с детьми. Кстати, ребята исполнят песни своих родителей.

Валдис Пельш: «Иногда наши игроки куралесят и занимаются дураковалянием»

В перерывах между съемками мы поговорили и с неизменным ведущим проекта Валдисом Пельшем.

«У меня такое чувство, что я вернулся в свой дом. Причем, не детства или юности, а просто в свой дом, — говорит Валдис Пельш. — Немного поменялись правила, декорации, но ощущение домашней съемки осталось. И мне абсолютно комфортно находиться в нем».

— Как отнеслись к нововведениям на передаче «Угадай мелодию»?

— Ничто нас в жизни не может выбить из седла, такая вот поговорка у брата была. С чем-то я абсолютно согласен, а что-то можно было бы и оптимизировать, но хотелось бы, чтобы зрителю было интересно и забавно.

— Что самое сложное при съемках шоу?

— Иногда наши игроки куралесят на площадке, занимаются дураковалянием, но мы просим их оставаться в рамках игры. Когда такое происходит, артиста нужно урезонить, но не обидным для него способом. Объяснить, что он делает хуже всем: передаче, себе, партнерам. Потому что у игры есть выверенные правила, и в их рамках нужно существовать.

«Угадай мелодию» — это одна из старейших телевизионных игр в мире. Так, в Америке она вышла в 1954 году. И когда происходит попытка слома ее правил, движение поперек, я начинаю жестко прессинговать человека, пытаясь вернуть его в эту игру. Но я это делаю на благо всех нас.

— Что скажете о сегодняшних игроках?

— Мне понравились новички. Я познакомился с Машей Миногаровой на съемочной площадке. И она была удивительно радостная. И, наверное, мое мнение о ней отличалось от того, что я увидел. Я очень рад встрече с Валерой Сюткиным, с Сашей Савельевой, Наташей Подольской. Все они приходили к нам не один раз. Это наши старые добрые друзья. Мы любим их и записываем с ними новые интересные игры.

— Ощущаете новогоднее настроение?

— Самое сложное – сказать себе 31 декабря, что вот теперь наступил настоящий Новый год. Особенно учитывая, что нынешний декабрь отличается от всех предыдущих. И у нас практически не было работы. Во всяком случае все мои проекты отменились.

— Какой Новый год в вашей жизни можно назвать самым необычным?

— Он случился на полярной станции «Восток», когда мы встречали 2019-й год на полюсе абсолютного холода. И хотя мы уже давно вернулись из этой экспедиции, мы до сих пор не понимаем, как прошли ее. Ведь сколько у нас было шансов навернуться там –это касается и погоды, и техники. К тому же можно было провалиться в трещину, поднимаясь на ледяной купол.

Когда 6 января мы пришли на станцию «Прогресс», я собрал всю съемочную группу в машине, хотя полярники нас уже расселили по станциям. И еще притащил начальнику станции бутылку рома. Помню, как давал только 10 процентов, что мы успешно все пройдем. Но мы прошли.

Я не могу сказать, что это самая теплая и веселая встреча Нового года. Но то, что это было то самое место, куда мы не попадем в ближайшее время, это точно.

На полюсе недоступности мы побывали в день рождения моей младшей дочери, а мамин встречали на американской брошенной станции Плато. То есть, там каждый праздник был практически местом встречи.

— Где встретите Новый год?

— Скорее всего, дома. Потому что елки накрылись медным тазом.

А вообще, давайте пожелаем всем наверстать все упущенное, что случилось в 2020-м году, при этом не растеряв всего самого хорошего.

Teleprogramma.pro поздравляет своих читателей с Новым годом!

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