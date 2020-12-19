«А вы говорите, плохой год»: как Интернет отреагировал на закрытие «Дома-2»

Накануне в Сети поползли слухи о скором закрытии одного из самых продолжительных в истории отечественного телевидения реалити-шоу – «Доме-2». Позже представитель телеканала официально подтвердил, что в этом году 30 декабря выйдет прощальный выпуск телестройки.

Пользователи Интернета сразу же отреагировали на эту новость. Ведь известно, что у скандального реалити есть как армия преданных поклонников, которые смотрят шоу с момента первого выпуска, то есть уже больше 16 лет, так и огромное количество противников, требующих запретить шоу на федеральном канале.

В первую очередь, высказались бывшие участники проекта, так называемый золотой состав шоу. «Старички» в основном негативно отозвались о нынешнем положении дел на проекте.

«Люди устали от деградации», — заявил Май Абрикосов, один из первых героев шоу.

Но Абрикосов признал успешность проекта, подчеркнув, что первый сезон шоу никто не вспоминает, а о «Доме-2» всегда идут разговоры, и равнодушных к нему просто нет.

А вот обыватели в Сети злорадствуют. Подтверждение тому — масса шуток и мемов, появившихся чуть ли не в первые минуты после официального подтверждения о закрытии телестройки.

«Лучший год в истории», — отметили авторы Telegram-канала Mash.

Сразу же появились предположения о появлении следующего по счету сезона проекта — «Дом-3».

В социальной сети Instargam многие пользователи поют оды 2020-му году. Не только плохое принес нынешний високосный людям.

В Twitter, похоже, не один пользователь уже откупорил бутылочку шампанского. Здесь тоже благодарят 2020-й:

«А вы говорите, плохой год», — пишет Иван Григорьев. «ТНТ закрывает Дом 2 хоть что-то хорошее в этом году», — вторит ему пользователь «Совесть Дзержинского».

В блогах на сайтах для мам поселился скептицизм. Многие не могут поверить, что реалити-шоу так просто канет в историю. И подозревают, что к новости о закрытии телестройки причастны маркетологи магазина Sunlight.

В любом случае, 30 декабря, когда анонсирован выход заключительного выпуска реалити-шоу на ТНТ, точка в истории с закрытием проекта будет поставлена.

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