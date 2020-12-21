Недолгие романы и разорванная помолвка: любимые мужчины Марии Шараповой
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Недолгие романы и разорванная помолвка: любимые мужчины Марии Шараповой

Бойфренд теннисистки - самый завидный жених Европы - сделал ей предложение.

Недолгие романы и разорванная помолвка: любимые мужчины Марии Шараповой
Мария Шарапова и Александр Гилкс / фото Globallookpress © ImagePressAgency/face to face

Мария Шарапова — одна из самых именитых российских теннисисток. За белокурой девушкой на корте не следил только ленивый, а крики Маши во время игры стали ее фишкой.

За победами на корте следовали неудачи в личной жизни: недолгие романы и разорванная помолвка. Но вот уже на протяжении трех лет Мария счастлива с бизнесменом Александром Гилксом. А на днях он сделал Шараповой предложение руки и сердца.

Кто они — любимые мужчины одной из самых красивых спортсменок планеты, и что известно о женихе Марии — смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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