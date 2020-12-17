Шнуров, плохие песни, поддержка семей: что бы спросили у Путина Пригожин, Сябитова и другие звезды

В Москве закончилась большая пресс-конференция Владимира Путина. Помимо глобальных вопросов о коронавирусе, состоянии экономики и образования, на встрече с президентом звучали и необычные вопросы. Например, корреспондент канала «Матч ТВ» спросила об отношении Владимира Путина к ситуации вокруг интимного видео с участием Артема Дзюбы.

На пресс-конференции появился и певец Сергей Шнуров, задавший президенту вопрос о том, почему Дональд Трамп в период выборов остался без поддержки русских хакеров. Также Шнур спросил: «Можно ли описать жизнь в России, не переходя на ненормативную лексику?»

А Teleprogramma.pro поинтересовалась у наших знаменитостей, смотрели ли они пресс-конференцию Владимира Путина. И какой бы вопрос задали бы ему, если бы находились в зале. И только мы упомянули Сергея Шнурова, как о нем напомнил и продюсер Иосиф Пригожин.

Иосиф Пригожин: «Почему Шнурова не штрафуют публично?»

«Да, я смотрел пресс-конференцию главы государства и уже ранее озвучивал свой потенциальный вопрос. Почему таких, как Шнуров, не штрафуют публично? Они разрушают нашу нацию изнутри. Мы можем ругаться матом, но не должны на нем разговаривать. Будут ли приниматься меры против безграничного использования нецензурной лексики? Мат был всегда, но его не использовали так обширно, как это происходит сегодня. Я против пропаганды мата. Когда пропагандисты это делают, они разрушают нашу ауру. Какой пример я буду подавать детям, если везде обсуждают интервью Дудя с Моргенштерном? Раньше обсуждали фильмы, спектакли, а теперь нравственные ориентиры поменялись. При этом того же Шнура легализуют на федеральных каналах. И потом, почему сегодня Интернет настолько неконтролируем, что видео, на котором убивают и избивают людей, попадают в Сеть? А ситуации, когда фразы вырываются из контекста… Я сказал, что музыкальная индустрия сегодня в бедственном положении. А везде написали, что бедствуем мы с Валерией. А я этого не говорил. Меня оболгали и дискредитировали в глазах общественности. И как мне бороться за чистоту своего имени?

Прохор Шаляпин: «Хотелось бы возродить моду на народные песни»

«Я сейчас нахожусь на детском благотворительном мероприятии и награждаю ребят грамотами. Но если бы у меня появилась возможность задать вопрос, я бы попросил президента уделить внимание народной песне. Сейчас появилось столько ужасной музыки, разрушающей сознание, особенно это касается молодежных направлений. А мне бы хотелось бы, чтобы возродилась мода на народные песни так же, как и на спорт».

Роза Сябитова: «Я бы предложила свою помощь в решении семейных вопросов»

«К сожалению, мне некогда сегодня смотреть телевизор. А вообще я, конечно, задумалась. Когда я спрашиваю о каких-то проблемах государства, я задаю и вопрос себе: «А что я сделала для того, чтобы эта проблема была решена?» Советское воспитание и культура говорит мне, что не стоит нагружать руководство, у него итак много дел. Поэтому у меня не было мысли о том, что я бы попросила. Я сама со всем справляюсь. А если говорить глобально, то как мать и профессиональная сваха я бы предложила свою помощь в вопросах решения проблем молодых семей. У меня есть профессионализм и опыт, как бы пафосно это ни звучало.

— Что конкретно вы бы предложили?

— Я бы сделала популярными программы, которые занимаются проблемами одиночества и популяризации семейных отношений. К сожалению, большинство из них больше напоминает сводничество, когда женщина продает свою молодость, а мужчина – принимает эту историю. Сватовство – это свято, а сводничество – это уголовно наказуемое дело.

Пандемия показала, что есть настоящая ценность. Я бы поговорила с мужчинами, которые меняют своих жен на молодых. И также объяснила бы представителям молодежи, что выбирать нужно не только по деньгам, но и по характеру, по профессии. А какие у нас сегодня самые мужественные профессии: это врачи, воины, пожарные. Пандемия доказала, что герои у нас не представители шоу-бизнеса, а люди, которые молча делают свое дело. И мы видим их не в телевизоре, а в их делах. И самое ценное в семье – это доброта и поддержка».

Актер Виталий Гогунский: «Больше акцента на позитиве»

«Я слышал выступление президента о том, что на федеральных каналах сейчас много ток-шоу, где скандалят и ругаются. Я бы задумался о том, чтобы создать на телевидении позитивную атмосферу. Чтобы был вектор на светлые чувства. Сейчас непростое время. И я бы попросил бы, чтобы больше акцента делалось на позитив.

Продюсер Виктор Дробыш: «Каждый должен заниматься своим делом»

«Я бы сказал главе государства: «У вас и так много дел. Я вас отвлекать не собираюсь. И я тоже занят. Каждый должен заниматься своим делом. Те, кто хотят спрашивать, пусть спрашивают».

А что бы вы спросили у президента России?

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