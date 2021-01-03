Звездные разводы: как поделили имущество и детей Прилучный, Гагарина, Эмин и другие звезды

2020-й стал тяжелым годом не только для тех, кто столкнулся с коронавирусом и его последствиями в разных сферах жизни. Не прошли испытания этого года и многие звездные пары. Портал Teleprogramma.pro сделал подборку самых громких и совсем неожиданных разводов звезд шоу-бизнеса.

Певица Пелагея и Иван Телегин

О расставании спортсмена и артистки стало известно еще в конце 2019-го, а в мае этого года Пелагея заявила о начале бракоразводного процесса. Они прожили три года и стали родителями девочки по имени Таисия. Как писали в некоторых СМИ, причиной расставания стала новая пассия хоккеиста – владелица турфирмы. Однако олимпийский чемпион в своем Instagram сообщил, что дело в другом.

«Двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!», — написал Телегин.

9 декабря стало известно, что бывшие супруги официально развелись. Адвокат Пелагеи Филипп Рябченко рассказал «Комсомольской правде», что Телегин будет выплачивать алименты в размере 25% от дохода. Все он будут храниться на специальном счете, которым Таисия сможет воспользоваться только по достижению совершеннолетия. Так решила звездная мама девочки.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

В середине мая появились слухи о расставании еще одной пары – певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова. Печальные для многих фанатов вести подтвердил Дмитрий уже летом, а в ноябре Полина подала на развод. Они были шесть лет, а теперь им предстоит пройти через разделение имущества. На кону стоит многое – квартиры, особняк и даже фирмы артистки.

Также бывшим супругам предстоит решить вопрос над опекой общей дочки Мии, которой в этом году исполнилось три года. К слову, у Полины есть старший ребенок – 13-летний сын Андрей от предыдущих отношений. За все это время она никак не комментировала расставание со звездным фотографом, а вот в его Instagram иногда появлялись весьма интересные публикации.

«Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чем-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что. Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь. Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго», — написал Исхаков.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

За плечами Агаты Муцениеце и Павла Прилучного девять лет брака и двое детей. Но ни такой внушительный срок, ни общие дети не спасли отношения одной из самых красивых пар российского кинематографа.

О первых тревожных новостях в этом союзе стало известно еще в 2019 году. А в апреле актриса со слезами на глазах рассказала в своем микроблоге ужасающую историю. Прилучный позволил себе поднять на нее руку и выгнал на улицу. С детьми. История получила всеобщую огласку, а Павел тем временем, по слухам, закрутил роман с другой актрисой – звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

Бракоразводный процесс длился несколько месяцев и был затянут из-за пандемии. 15 июня пара официально расторгла союз. 7-летиний сын Тимофей и 4летняя дочь Мия остались жить с мамой в московской квартире. Павел – в особняке за 115 миллионов рублей, который расположен в поселке Трувиль. Вопрос о выплате алиментов и разделе имущества бывшие супруги решили держать в тайне, но известно, что актер берет на себя расходы, связанные с образованием, отдыхом и бытовыми нуждам детей.

Кристина Асмус и Гарик Харламов

Еще один брак-долгожитель затрещал по швам в 2020. Кристина Асмус и Гарик Харламов прожили вместе восемь лет. В этом союзе родилась их дочь Мария, которая в этом году пошла в школу. Недавно актриса признавалась, что не рассказывает дочке о случившемся, потому что боится травмировать ее детскую психику. Своим фанатам Кристина поведала, что решение, о котором было объявлено 22 июня, было не спонтанным, а созревало в течение года.

«К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с Гариком Харламовым. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами», — написала Асмус в своем Instagram.

Как позже признался юморист, с экс-супругой они остались друзьями. Брак был расторгнут в конце октября. Харламов оставил 6-летней дочке 4-этажный дом на Рублевке за 100 миллионов рублей.

Алена Гаврилова и Эмин

Два года назад Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали мужем и женой. В том же году родилась их общая дочь Афина. Но в начале 2020-го артист сделал неожиданное заявление в своем Instagram.

«Мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — написал Эмин.

Агаларов много времени проводит с общей дочкой модели, впрочем, как и с другими своими детьми. Напомним, что от первого брака с дочкой президента Азербайджана Лейлой Алиевой у артиста растут двое сыновей, также есть девочка Амина, которую он удочерил. Причины развода с Аленой Эмин не называет, она тоже хранит молчание на этот счет.

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