Звезды, которые в этом году стали выглядеть лучше, чем десятки лет назад

Телеверсию шоу мы увидим 1 и 2 января на канале «Россия». Но уже сейчас мы можем поразглядывать звезд, особое внимание уделив старожилам «Песни года». Конечно, возраст никого не щадит, но этим артистам и года не беда: они стали еще более стильными и выглядят моложе своих лет. Убедиться в этом помогут их фото с новогодних песенных фестивалей прежних лет.

София Ротару

Сочетание золотой и серебряной бахромы в этом ультрамодном костюме подтверждает — 73-летняя певица до сих пор следит за трендами. Ну а секрет молодости Ротару — высокая квалификация ее пластического хирурга. Если же говорить о стиле, то София Михайловна всегда была модницей — на архивном фото Ротару всего 40 лет, и здесь она щеголяет на новогоднем концерте в пошитом для нее по выкройкам из журнала «Бурда» наряде.

Николай Басков и Филипп Киркоров

44-летний Басков и 53-летний Киркоров уверяют, что сейчас находятся в своей лучшей форме. Оба сбросили за последний год по 15 кг. Но пухлые щечки им были очень даже к лицу, судя по фото с «Песни года-2008».

Стоит отметить, что тогда Коля и Филя выступали в отшитых отечественными модельерами пиджаках, а теперь поют в нарядах от известных мировых домов моды.

Лариса Долина

65-летняя певица произвела сильное впечатление на «Песне года-2020»: в отличие от большинства коллег Лариса Александровна пластику не делала, но, видимо, не обошлась без аппаратной косметологии и уколов красоты. В результате Долина и омолодилась, и похудела за год минимум на 10 кг. И уж точно выглядит сейчас эффектнее и женственнее, чем на новогоднем концерте 30-летней давности.

Кристина Орбакайте

Поклонники смеются — 49-летняя певица будто законсервировалась. Кристина всегда в одном весе, что помогает держать овал лица в идеальной форме. Мама троих детей может себе позволить обтягивающие наряды — так было и в этом году, и на праздничном концерте в 2005-м.

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