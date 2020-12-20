Какими подарками звезды балуют родных и близких

Раньше журналисты часто бывали на днях рождения артистов, сейчас прессу редко зовут на личные праздники - из-за пандемии круг приглашенных ограничен.

Но нам все-таки удалось выяснить, что в последнее время звезды дарили друзьям, близким и какие подарки получали сами.

Детям

Айфон — от 120 тыс. руб.

Недавно Филипп Киркоров отпраздновал 9-й день рождения дочери Аллы-Виктории. Подарков было море. Ольга Бузова с женихом Давидом Манукяном вручили ребенку последнюю модель айфона. Ольга также подарила айфон и брату Аллы-Виктории, чтобы Мартину не было обидно.

Подруга Аллы Пугачевой Алина Редель подарила золотой браслет стоимостью более миллиона рублей. Яна Рудковская с сыном Александром подарили пакеты обновок от известных брендов — был, к примеру, пакет от Dior. Средняя стоимость нарядного платья этого бренда на девочку 9 лет — 70 тысяч рублей.

Чаще всего родители дарят своим звездным детям айфоны и айпады. А для взрослых детей есть игрушки подороже — скажем, Лера Кудрявцева на 30-летие сыну Жану презентовала дорогую иномарку.

Друзьям

Коврик и подушка для массажа — 15 тыс. руб.

На днях Виктория Боня пригласила друзей в московский ресторан — десять лет не устраивала массовых гулянок на свой день рождения, а тут вдруг решилась. Вика собрала ворох подарков и укатила домой в Монако.

В куче презентов выделялись два — коврик и подушка с иголками (сделан по типу аппликатора Кузнецова, принцип действия которого основывается на рефлексотерапии и иглоукалывании). У Вики «простреливала» поясница, поэтому ближайшая подруга именинницы, бизнесвумен Екатерина Одинцова, и преподнесла Боне столь нужный подарок. Дороже всего такой ЗОЖ-комплект продает один раскрученный бренд, цена — 15 тысяч рублей.

Второй оригинальный подарок принес Андрей Малахов — это картина (см. фото) художника Андрея Кузькина. Купить такую можно за 100 евро. Кстати, сейчас ресторан, где Боня устроила праздник, грозят оштрафовать — на мероприятии мало кто думал о соблюдении дистанции.

Из последних оригинальных звездных подарков нельзя не отметить раритетное издание старинной кулинарной книги, которую Гарик Харламов подарил на юбилей Ляйсан Утяшевой. Стоимость раритета — около тысячи долларов.

Вторым половинкам

Кровать-трансформер — от 100 тыс. руб.

Мужья Анны Седоковой и Ксении Бородиной частенько презентуют любимым брендовые сумки стоимостью от 200 тысяч рублей. Жена Дмитрия Диброва подарила телеведущему «набор писателя» — шелковый халат и брюки. Подобный комплект в качественном исполнении можно приобрести за 20 тысяч рублей. Друг семьи Дибровых Елена Малышева присматривает мужу полезный подарок: кровать-трансформер (от 100 тысяч рублей).

На прошлой неделе возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей сюрприз: на день рождения Кати режиссер Александр Молочников собрал узкий круг ее друзей на катке у Красной площади. Гости катались, веселились, после чего отправились в ресторан.

За все платил жених, выложивший не менее 200 тысяч рублей. Более изобретательной была Ксения Собчак — телеведущая собрала друзей семьи на крыше дома, в котором родился и вырос ее муж Константин Богомолов, после чего все смотрели шуточный фильм об имениннике «Метод Богомолова». В ответ Константин подарил жене экскурсию в Троице-Сергиеву лавру. Такие творческие подарки сложно оценить в денежном эквиваленте — они ценны прежде всего оригинальностью задумки и вложенными эмоциями.

Смотрите также