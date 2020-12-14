«Не могу обсуждать поступки своих доверителей»: Астахов прокомментировал отказ от сотрудничества с вдовой Баталова

Недавно стало известно, что вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко и ее дочь Мария прекратили сотрудничество с адвокатом Павлом Астаховым. Об этом журналистам рассказал председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Известный режиссер отметил, что получил копию уведомления от Баталовых, в котором они отказались от услуг своего юриста.

Адвоката Павла Астахова Гитане Аркадьевне и Марии порекомендовал именно Никита Михалков, который также обещал помогать семье всяческим способом. Однако после получения документа он сделал неожиданное заявление. Никита Сергеевич заявил, что снимает личную ответственность за юридическую помощь Гитане Леонтенко и Марии и вообще больше не будет участвовать в решении этого вопроса.

За комментариями Teleprogramma.pro обратилась к самому Павлу Астахову.

«Я подтверждаю эти сведения. Никита Сергеевич получил копию уведомления по этому вопросу. Но я комментировать ничего не могу. Поскольку не могу обсуждать поступки моих доверителей. Адвокатская этика и закон об адвокатуре не позволяют мне этого делать», — отметил адвокат.

Другой юрист семьи Баталовых Юлия Антонова отметила, что сейчас новых поворотов в истории о наследстве Алексея Баталова нет. И следствие по делу продолжается.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации.

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