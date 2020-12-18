Как конфликт между Шнуровым и Бастой превратился в жесткую интернет-свару

Сначала за номер на песню Олега Газманова «Единственная»: упрекнул рэпера в окончательном «фопопсении» и предложил ставить концерты ко Дню полиции. Затем за выступление Александры Будниковой, дочери ведущего Первого канала Романа Будникова: раскритиковал номер и подчеркнул, что из двух участников поединка (вторым был Максим Коковин) не выбрал бы ни одного.
А в следующий после эфира уик-энд (27 и 28 ноября) Баста дал два аншлаговых концерта в Ледовом дворце в Петербурге — по приблизительным оценкам, мероприятия посетили более 10 тысяч человек. По городским законам того периода зал можно было заполнять не больше чем наполовину.
Но фото и видео посетителей концертов говорят о том, что Ледовый был забит как минимум на две трети. Люди стояли вплотную друг к другу — конечно, без защитных масок и перчаток (в итоге площадку оштрафовали на 480 тысяч рублей).
И петербуржец Сергей Шнуров, как и все, сидящий без концертов, не смог промолчать. Он опубликовал у себя в Инстаграме весьма обидный для Басты стишок (орфография сохранена):
Не узнать в жиру лица и
Тили-тили, трали-вали.
Тех в войну, кто наживали,
Называли, полицаи.
Кто в блокаду заграбастал,
Тоже был как, полицай.
В их ряду теперь есть Баста
Отрицай, не отрицай.
Василий молчать не стал и ответил, намекнув на то, что Шнуров выполняет чей-то заказ:
У Сережи завсегда и про все стишок есть
И про честь готов прочесть, прочесть готов
Про совесть
А по сути — дурачок
Комсомолец-стукачок.
Пишет вирши ради смеху
Под диктовку «дяди» сверху…
Молодец, гляди — талант!
Весь себя на транспарант!
Знаю все свои ошибки — веришь, каждую
Видел много я таких, кто взахлеб и с жаждою
Полицаем называл, алкашом, наркошею
Главное, что теперь ты стал «девочкой хорошею»
И получишь орден — награда кавалера,
За быструю реакцию на «сигнал» премьера.
На этом месте взрослым и солидным мужчинам стоило бы остановиться, но артисты, как оказалось, лишь разогревались. Шнур перешел на личности:
Я дурак непроходимый,
Не запутаю народ.
Кто тут девочка, родимый?
Баста, — это ж женский род.
Да, она читать горазда,
И казачью носит форму.
Ну, подумаешь, раз дал,
Пенсионную реформу?
А потом другой и третий:
Там неловкость, здесь косяк
Ну, сказал слова он эти,
И забрал. На случай всяк.
Хитро….пый, но не хитрый,
В кепочке, как карапуз.
Все, *** (капец), включайте титры,
Ща от смеха обо…усь.
Очередной раунд Баста посвятил «продажности» коллеги и, скажем так, непоследовательности Шнурова.
Чудные стихи твои, что не вирш — то пьеса
Как и твой «гуманный гимн» Химкинского леса.
Новый стих — великий пост
На лицо обратный рост.
Продал все, на чем стоял, от и до, без страху
Сам себя послал туда, куда ходят *** (на фиг).
В каждой дырке Серый, дырка с правильной резьбой,
Серый левый, Серый правый, Серый-буро-голубой.
Серый знает, Серый видит, Серый — правдоруб
И не рыба и не мясо — овощ на пару.
Я ошибки признаю, вижу в этом силу,
Был не прав — я извинюсь, кепку набок сдвинув,
Не играю я в святых, не по мне одежка,
А ты стишки не удаляй, не трои Сережка…»
После этого был еще ряд эпиграмм со взаимными оскорблениями — Баста припомнил Сергею, что тот был ярым пролетарием, перед тем как превратиться в буржуа, Шнуров поблагодарил рэпера за концерт, в котором его фанаты «добровольно инфицируют себя».
Самое интересное, что и Басте, и Шнурову совсем скоро (после нокаутов), 18 декабря, работать в прямых эфирах «Голоса». Как после ряда взаимных оскорблений мужчины смогут сидеть неподалеку друг от друга в красных креслах?
Неужели жесткий ростовский рэпер и уличный ленинградский хулиган сделают вид, что между ними ничего не было? Закроют глаза на обвинения в доносительстве, на сравнение с фашистами? Как ни в чем не бывало будут оценивать и нахваливать номера друг друга — мол, артисты спели прекрасно, не могу не поздравить их наставника с успехом? Если так, то телевизор и впрямь обладает магической силой, которую так боятся некоторые.
То ли подумав о том же, то ли услышав мольбы продюсеров «Голоса», Шнуров, обратившись к самому себе в Инстаграме, практически покаялся и намекнул на то, что продолжать свару не намерен:
В бошку вдарила моча? Обдаешь всех сгоряча.
Не мочи тут околесиц, хватит уж твоих грехов.
Ну хотя бы всех на месяц избавь, падла, от стихов…
«Голос» по пятницам в 21.30