Как конфликт между Шнуровым и Бастой превратился в жесткую интернет-свару

Все началось еще на этапе поединков «Голоса», когда Шнуров начал «поклевывать» Басту.

Сначала за номер на песню Олега Газманова «Единственная»: упрекнул рэпера в окончательном «фопопсении» и предложил ставить концерты ко Дню полиции. Затем за выступление Александры Будниковой, дочери ведущего Первого канала Романа Будникова: раскритиковал номер и подчеркнул, что из двух участников поединка (вторым был Максим Коковин) не выбрал бы ни одного.

А в следующий после эфира уик-энд (27 и 28 ноября) Баста дал два аншлаговых концерта в Ледовом дворце в Петербурге — по приблизительным оценкам, мероприятия посетили более 10 тысяч человек. По городским законам того периода зал можно было заполнять не больше чем наполовину.

Но фото и видео посетителей концертов говорят о том, что Ледовый был забит как минимум на две трети. Люди стояли вплотную друг к другу — конечно, без защитных масок и перчаток (в итоге площадку оштрафовали на 480 тысяч рублей).

И петербуржец Сергей Шнуров, как и все, сидящий без концертов, не смог промолчать. Он опубликовал у себя в Инстаграме весьма обидный для Басты стишок (орфография сохранена):

Не узнать в жиру лица и

Тили-тили, трали-вали.

Тех в войну, кто наживали,

Называли, полицаи.

Кто в блокаду заграбастал,

Тоже был как, полицай.

В их ряду теперь есть Баста

Отрицай, не отрицай.

Василий молчать не стал и ответил, намекнув на то, что Шнуров выполняет чей-то заказ:

У Сережи завсегда и про все стишок есть

И про честь готов прочесть, прочесть готов

Про совесть

А по сути — дурачок

Комсомолец-стукачок.

Пишет вирши ради смеху

Под диктовку «дяди» сверху…

Молодец, гляди — талант!

Весь себя на транспарант!

Знаю все свои ошибки — веришь, каждую

Видел много я таких, кто взахлеб и с жаждою

Полицаем называл, алкашом, наркошею

Главное, что теперь ты стал «девочкой хорошею»

И получишь орден — награда кавалера,

За быструю реакцию на «сигнал» премьера.

На этом месте взрослым и солидным мужчинам стоило бы остановиться, но артисты, как оказалось, лишь разогревались. Шнур перешел на личности:

Я дурак непроходимый,

Не запутаю народ.

Кто тут девочка, родимый?

Баста, — это ж женский род.

Да, она читать горазда,

И казачью носит форму.

Ну, подумаешь, раз дал,

Пенсионную реформу?

А потом другой и третий:

Там неловкость, здесь косяк

Ну, сказал слова он эти,

И забрал. На случай всяк.

Хитро….пый, но не хитрый,

В кепочке, как карапуз.

Все, *** (капец), включайте титры,

Ща от смеха обо…усь.

Очередной раунд Баста посвятил «продажности» коллеги и, скажем так, непоследовательности Шнурова.

Чудные стихи твои, что не вирш — то пьеса

Как и твой «гуманный гимн» Химкинского леса.

Новый стих — великий пост

На лицо обратный рост.

Продал все, на чем стоял, от и до, без страху

Сам себя послал туда, куда ходят *** (на фиг).

В каждой дырке Серый, дырка с правильной резьбой,

Серый левый, Серый правый, Серый-буро-голубой.

Серый знает, Серый видит, Серый — правдоруб

И не рыба и не мясо — овощ на пару.

Я ошибки признаю, вижу в этом силу,

Был не прав — я извинюсь, кепку набок сдвинув,

Не играю я в святых, не по мне одежка,

А ты стишки не удаляй, не трои Сережка…»

После этого был еще ряд эпиграмм со взаимными оскорблениями — Баста припомнил Сергею, что тот был ярым пролетарием, перед тем как превратиться в буржуа, Шнуров поблагодарил рэпера за концерт, в котором его фанаты «добровольно инфицируют себя».

Самое интересное, что и Басте, и Шнурову совсем скоро (после нокаутов), 18 декабря, работать в прямых эфирах «Голоса». Как после ряда взаимных оскорблений мужчины смогут сидеть неподалеку друг от друга в красных креслах?

Неужели жесткий ростовский рэпер и уличный ленинградский хулиган сделают вид, что между ними ничего не было? Закроют глаза на обвинения в доносительстве, на сравнение с фашистами? Как ни в чем не бывало будут оценивать и нахваливать номера друг друга — мол, артисты спели прекрасно, не могу не поздравить их наставника с успехом? Если так, то телевизор и впрямь обладает магической силой, которую так боятся некоторые.

То ли подумав о том же, то ли услышав мольбы продюсеров «Голоса», Шнуров, обратившись к самому себе в Инстаграме, практически покаялся и намекнул на то, что продолжать свару не намерен:

В бошку вдарила моча? Обдаешь всех сгоряча.

Не мочи тут околесиц, хватит уж твоих грехов.

Ну хотя бы всех на месяц избавь, падла, от стихов…

«Голос» по пятницам в 21.30