«Свадьба в Турции и вторая ипотека»: новые факты о гитаристе, обвинившем Стаса Михайлова во лжи

Как развивалась история с увольнением музыканта Вячеслава Маркеса, и сколько он зарабатывал на самом деле.

Уволенный гитарист Заслуженного артиста России Стаса Михайлова Вячеслав Маркес, жалующийся на безденежье, недавно, как выяснилось, отпраздновал свадьбу в Турции, купил автомобиль и взял вторую ипотеку. При этом яркие эпизоды своего благополучия он продемонстрировал в Инстаграм.

Напомним, недавно Вячеслав Маркес рассказал коллегам-тележурналистам, что после увольнения из команды Михайлова ему пришлось устроиться сборщиком мебели. А затем он перешел к работе на свадьбах и корпоративах.

Музыкант признался, что, сотрудничая со Стасом Михайловым, отрабатывал по 10-15 концертов в месяц. Но после пандемии все изменилось. Количество выступлений резко сократилось. При этом размер гонорара гитариста за один концерт уже в новых условиях составлял якобы всего 15 тысяч рублей.

Вячеслав Маркес рассказал, что ему стало невыгодно работать с Михайловым, поскольку он фактически остался без денег.

«В октябре 2020 года у Вячеслава Маркеса прошла свадьба в Стамбуле. Может ли позволить себе проведение торжества в Турции человек, у которого нет денег?» — сообщили источники Teleprogramma.pro.

— Можете рассказать, как вообще развивалась вся эта история?

— Когда началась пандемия, и всех посадили на самоизоляцию, Стас Михайлов сильно заболел. И весь коллектив это знал. Но у музыкантов оставались накопления, поскольку у Стаса в команде нет проходных людей. Многие работают с ним по десять лет и даже больше. Это довольно слаженный и устойчивый коллектив, что говорит о стабильности и хорошем внутреннем микроклимате.

И вдруг летом, когда в артистической среде начались первые движения, музыкантам предлагается концерт в Якутии. И именно Слава Маркес неожиданно говорит: «Я не полечу, потому что мне нужен двойной гонорар». Ему отвечают, что такая сумма не предусмотрена. И со стороны Маркеса неожиданно начинаются революционные бдения. Но Вячеслава никто не увольнял, он уволился сам. Офис-менеджер коллектива говорила об этом вчера в эфире телеканала НТВ, но ее выступление почему-то вырезали.

Летом группа Стаса Михайлова поехала выступать. И участники его коллектива сказали, что претензий по зарплате просто нет. Положенную зарплату Стас платил. А какие-то поддерживающие выплаты он начал платить осенью, когда стало понятно, что наступает вторая волна пандемии, и ситуация усугубляется.

— Как реагируют на выступления Вячеслава Маркеса другие участники команды Стаса Михайлова?

— Весь коллектив говорит о том, что у них не только нет претензий к Стасу, но музыканты выражают ему свою благодарность. Стас Михайлов в свое время помог практически каждому. Одному из представителей нашего коллектива поставили диагноз «онкология». И Стас оплатил ему все необходимые расходы. Другим он помогал с лечением, а иногда и похоронами родных и близких, никому не отказывая в их просьбах.

Слава Маркес работал в коллективе Стаса 7 лет, хорошо зарабатывал, был обеспечен. В постоянном режиме музыканты его команды зарабатывали не меньше 300 000 в месяц. Когда ты стабильно получаешь большие деньги, ты решаешь вопросы своей семьи.

Поэтому нас всех очень возмущают обвинения, звучащие в адрес Стаса.

Напомним, осенью этого года певец Стас Михайлов рассказал, что старался поддерживать своих артистов во время пандемии и даже платил им зарплату в период отсутствия концертов. После этого гитарист коллектива Михайлова Вячеслав Маркес обвинил певца во лжи.

Так, Маркес заявил, что Стас Михайлов уволил его без выплаты зарплаты. И поскольку, по словам гитариста, артист не оказывал ему помощь во время самоизоляции, Вячеславу пришлось найти подработку. А когда Маркес не смог отработать первый концерт после пандемии Михайлов просто уволил его, несмотря на то что гитарист очень хотел остаться в его команде.

Вскоре Вячеслав Маркес принес извинения бывшему работодателю за свои слова. Казалось, что инцидент исчерпан. И вот недавно он снова выступил с очередным заявлением в адрес Стаса Михайлова.

Teleprogramma.pro искренне надеется на разрешение конфликта и примирение сторон.

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