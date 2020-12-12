Как дома быстро приготовить десерт маршмэллоу: пошаговый видеорецепт
Видео
Попасть в телевизор: на какие шоу сейчас проводятся кастинги
Видео

«Это такое неуважение!»: Лобода со скандалом отказалась выступать на «Золотом граммофоне»

Певица обиделась на организаторов мероприятия

«Это такое неуважение!»: Лобода со скандалом отказалась выступать на «Золотом граммофоне»
Светлана Лобода. Фото: Инстаграм

В Москве проходят съемки популярной музыкальной премии «Золотой граммофон», в которой звезды получают награды за свою творческую деятельность. На красной дорожке отметились Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Лариса Долина и другие артисты.

Светлана Лобода на сегодняшний день считается одной из самых популярных певиц России. В связи с этим, ей доверили закрыть мероприятие одной из своих песен.

Однако неожиданно что-то пошло не так. Организаторы премии рассказали, что до начала концерта Лобода разозлилась, хлопнула дверью и уехала из ВТБ-арены.

— Она узнала, что в гримерке у певицы Мари Краймберри тоже есть ванна. И со словами «Ванна может быть только у меня!» отказалась выступать и уехала из концертного зала. Это такое неуважение по отношению к премии и к зрителям, которые ждали Светлану, — рассказали источники kp.ru.

Мари Краймберри, напомним, молодая певица, которую раскручивает продюсерский центр «Вельвет». Ее клипы собирают миллионные просмотры на Youtube.

Смотрите также

Тэги

"Золотой граммофон"Ирина ДубцоваЛариса ДолинаПолина Гагаринапремия "Золотой граммофон"Светлана ЛободаСветлана Лобода последние новости