«Валентину Легкоступову можно было спасти»: пластический хирург певицы о ее гибели

Хирург Владимир Плахотин ответил на обвинения в пиаре на смерти артистки и выдвинул свою версию ее гибели.

Дело о гибели певицы Валентины Легкоступовой продолжает обрастать новыми подробностями. На этот раз к журналистам попал скрин переписки в WhatsApp артистки с ее пластическим хирургом и другом мужа Юрия Фирсова Владимиром Плахотиным. Прочитав сообщения врача , можно сделать вывод, что он планировал посетить передачу Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия».

«Валя, очень хочу к Малахову. Вместе с тобой (сядем – прим. ред.) за стол и скажем, что умирать надо красивыми и веселыми!» — писал Владимир Плахотин певице. «Поняла, сегодня буду разговаривать, чуть позже перезвоню», — ответила она ему тогда.

Представители общественности подозревают, что Плахотин хотел использовать дружбу с Легкоступовой для саморекламы, проще говоря – пропиариться за ее счет. А учитывая, что пластический хирург попал на съемки уже после гибели артистки, ему удалось заявить о себе в гораздо больших масштабах. По крайней мере, так думают пользователи Сети.

Teleprogramma.pro выяснила, что же думает по этому поводу сам Владимир Плахотин. И пластический хирург не только прокомментировал новость коллег-журналистов, но и в подробностях рассказал о последних днях Валентины Легкоступовой и о возможных причинах ее смерти. Он уверен в том, что артистку можно было спасти…

— Юрий, вам довелось познакомиться с погибшей певицей. Какой вы ее запомнили?

— Пока Юрий два месяца находился на карантине в Турции, я общался с Валентиной Легкоступовой. В это время мы делали ей ряд пластических операций и встречались практически ежедневно. Поскольку рубцы не очень хорошо заживали, нужно было делать перевязки. За эти два месяца мы с ней по -настоящему подружились, стали как два другана. Она оказалась удивительно глубоким человеком, прекрасным собеседником и товарищем. Валентина многое рассказывала мне о своей жизни. Она не жеманничала, не кокетничала, а говорила правду, в частности о том, как безумно любила Юру.

Мало того, это единственная женщина за всю историю моей практики в пластической хирургии, которая честно сказала: «Я делаю красоту ради Юрочки, потому что он любит меня. И чтобы ему было слаще, лучше и приятнее любить меня».

Валентина была добрым и прекрасным человеком, но вместе с тем она обладала жестким характером. Являлась настоящим лидером и никогда – жертвой и девочкой для битья, как о ней пишут в некоторых СМИ. И Юра влюбился, бегал за ней, как собачка и пищал от счастья. Он открыл ей свое счастье, и Валя рассказывала об этом с большим воодушевлением и горящими глазами. Он ввел ее в другой мир, не в тот, в котором она пела песни и участвовала в подковерных играх, а словно переселил на другую удивительную планету.

В передаче говорили, что Юрий хотел обобрать ее, но это совершеннейшая глупость. Так говорят мелкие, жадные и бездушные люди. И кстати, все пластические операции оплатил Юра. Корысти с его стороны не было и не могло быть.

— Тем не менее, сейчас против Юрия Фирсова хотят возбудить уголовное дело…

— Все случившееся стало для меня настоящим шоком, поэтому я и защищал Юру. Он необычный человек – романтик, капитан, человек моря. Юрий боготворил Валентину и не мог тронуть ее даже пальцем. Это просто невозможно.

А дочь певицы Анетта Бриль взяла грязное белье и демонстративно вывесила его на улицу. В день происшедшего инцидента Анетта повезла Юрия и Валентину в городской наркологический диспансер. Как правило, туда отвозят наркоманов, алкоголиков и прочих людей с низкой социальной ответственностью буквально со всей Москвы. Там соответствующий контингент и лечение.

Когда Валентину посадили в машину, она ехала и пела песни. У Легкоступовой было прекрасное настроение. Но когда они приехали туда, Юрий сказал: «Вы знаете, у Валентины была травма. Накануне ночью она упала и ушиблась головой. Можно ли ее как-то обследовать с помощью такого-то, такого-то аппарата?» Но в этой наркологической клинике им ответили: «Извините, но аппарата нет». У них не было ни МРТ, ни рентгена, ничего, чтобы понять серьезность травмы Валентины.

— Много говорилось и о том, что на теле Валентины Легкоступовой были обнаружены множественные ушибы…

— Это все разговоры. Она поскользнулась, упала в ванной, ударилась затылком. Дочка повезла маму в тот наркологический диспансер, где все подешевле. Туда бесплатно отвозят человеческий мусор со всей Москвы и Московской области. У нас в Москве много частных хороших больниц. И стоимость обследования в них невелика.

И если бы ей сделали МРТ и увидели бы, что внутри черепная гематома, то и лечение было бы соответственным. Почему я об этом говорю? Потому что в наркодиспансере, чтобы человека вывести из интоксикации, ему начинают лить растворы в большом количестве. И таким количеством растворов Валентине просто размыли тромб, и кровотечение пошло дальше.

Прошло какое-то время, и Юра говорит: «Я трогаю жену, а она даже не шевелится». Стал бить тревогу, а она уже в коме. Дальше Легкоступову повезли в другую больницу, где и сделали трепанацию черепа. А потом уже было поздно. А если бы первоначально Валентину отвезли бы в нормальную клинику, то она была бы жива.

А сейчас Анетта готова обвинять в случившемся кого-угодно. А кого проще всего? Да мужа…

— А что о происшедшем вам рассказывал сам Юрий Фирсов?

— Юрий сказал: «Я услышал, как она упала в ванной, подбежал, она там лежит. Затем я помог ей встать». Валентина же ответила ему: «Юра, не беспокойся. Я такая счастливая, что постоянно падаю. Пошли спать». Вот так с шутками и прибаутками! А если Валентина сказала: «Спать», значит надо спать! Это практически никем не обсуждается. И Юра слушался жену, поскольку находился под ее сильным обаянием.

А уже утром, когда они проснулись, то Валя себя хорошо чувствовала. И как я уже сказал, пела песни, когда они ехали в машине. Весь ужас произошел тогда, когда ее уже привезли в наркодиспансер. Но если бы врачи обнаружили у нее внутричерепную гематому, то лечение было бы скоординированным и абсолютно другим. Но не в наркодиспансере.

Сейчас у Юры забрали все деньги и не собираются отдавать, даже подключили прокуратуру. Ему не на что жить. Юрий попал в очень тяжелое положение.

— Как сейчас чувствует себя Юрий?

— А как можно чувствовать себя в такой ситуации? Человек потерял любимую женщину, к тому же его обвиняют в ее смерти.

Мы с Юрием встречались на регате в Турции. У него профессия – капитан. Он занимается своим делом. Представьте, если бы у клоуна умерла жена, ему что, на арену больше не выходить? Нужно жить дальше.

— А как вы прокомментируете сообщения в прессе, что вы пиарились на уходе Валентины Легкоступовой, появляясь на передаче у Андрея Малахова?

— Когда мы оперировали Валентину, она сказала: «Володя, ты такой классный хирург. Но о тебе знают так мало людей, идут к каким-то рукожопым. Я хочу, чтобы о тебе узнали все. Я обещаю, что как только поправлюсь, то мы обязательно с тобой пойдем на передачу к Малахову». А получилось так, что я попал туда уже после ее смерти…

Люди по жизни злые, злые к чужому успеху, к тому, что я прекрасный хирург. Вы же видели, что я был и на передаче «Пусть говорят» на Первом канале. Рядом со мной сидела бывшая жена Юры Наташа. Ее возраст – за 50, а выглядела она роскошно. Я тоже чуть-чуть подкорректировал ее внешность.

Если бы Юрий был бы плохим, она бы не пришла его защищать. Значит, он нормальный парень.

А то, что я попал в телевизор… Я же не пошел туда специально. Попросили – пришел. И в отличие от тех, кто там был, я не получил и не просил за это ни копейки, хотя мне предлагали деньги. Я сказал, что мне ничего не нужно. А всем участникам этих передач заплатили – как на Первом канале в программе «Пусть говорят», так и у Малахова в «Прямом эфире». Все, кроме меня, пришли туда из-за денег. Это вам ответ на вопрос, что я как пластический хирург там делал. Я защищал честь своего друга, тогда как остальные зарабатывали на смерти Валентины Легкоступовой деньги. В том числе и ее дочь.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации.

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