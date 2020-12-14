Звезды, которые носят натуральный мех

В последние годы все больше набирает обороты тренд на экологичность. Именитые дома моды отказываются от натурального меха и натуральной кожи. Большинство людей в мире уже поддержали эту тенденцию.

Противостояние зоозащитников и любителей меха не заканчивается. Россия не сильно поддерживает этот тренд. То ли морозы у нас сильнее, то ли просто народ еще не привык к новым веяниям, но русские по-прежнему продолжают носить мех.

Звезды тоже разделились на два лагеря: отказавшиеся от меха и искренне его любящие. Кто из звезд злит зоозащитников и предпочитает в холода носить мех — смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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