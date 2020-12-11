Даня Милохин в бело-голубой пижаме, а Басков – в пиджаке: в чем мы увидим звезд в новогоднюю ночь

В комплексе «ВТБ-Арена» состоялся традиционный новогодний концерт-телесъемка канала «Музыка Первого» — «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада». В нем приняли участие Николай Басков, Ольга Бузова, Даня Милохин, Клава Кока, Niletto, Тима Белорусских, Мари Краймбери, JONY и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Всего же на концерт приехали более 60 исполнителей.

По словам организаторов мероприятия, шоу, частью которого стали завораживающие спецэффекты, продлилось около шести часов. Оно развивалось по сценарию сказки, где герои должны были отыскать дорогу в таинственный Белый сад… В пути звездные персонажи сталкивались со множеством препятствий.

Тренду на белый цвет, заданному концепцией шоу «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада», соответствовали практически все наряды звездных участников. Так, Ольга Бузова надела приталенное длинное белое платье и исполнила в нем трюковой номер. А для выхода к пресс-воллу выбрала ультракороткое белое платье, больше напоминающее купальник.

Ее возлюбленный Давид Манукян же облачился в белый костюм с надписью Versace.

Зрителей порадует и дуэт Николая Баскова и Дани Милохина. Но если Николай надел приталенный белый пиджак, то хулиган Даня выступил в бело-голубой пижаме и оранжевой шапке. Niletto же пришел на концерт в спортивной бело-зеленой куртке и белых укороченных брюках.

Пользуясь случаем, участники праздничного шоу передали звездные приветы и пожелания своим слушателям.

Так, Ольга Бузова отметила, что в жизни самое главное – это любовь и здоровье.

«Пусть в ваших сердцах живет только это светлое чувство, не храните обиды. Входите в новый год с открытым сердцем. Любите и дарите добро!» — призвала телеведущая.

Zivert выразила надежду на скорую встречу со зрителями на танцполе. Клава Кока пожелала всем, чтобы неприятности уходящего года остались далеко позади. Niletto – везения.

Даня Милохин посоветовал сохранять чувство юмора в самых тяжелых ситуациях и относиться ко всему проще. А Егор Крид призвал зрителей встречать Новый год с родными и близкими и больше времени проводить с родителями.

Телеверсия концерта будет показана в эфире канала «Музыка Первого» в новогоднюю ночь.

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