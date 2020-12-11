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Даня Милохин в бело-голубой пижаме, а Басков – в пиджаке: в чем мы увидим звезд в новогоднюю ночь

Teleprogramma.pro рассказывает о съемках телеверсии новогоднего концерта для канала «Музыка Первого».

Даня Милохин в бело-голубой пижаме, а Басков – в пиджаке: в чем мы увидим звезд в новогоднюю ночь
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба шоу «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада»

В комплексе «ВТБ-Арена» состоялся традиционный новогодний концерт-телесъемка канала «Музыка Первого» — «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада». В нем приняли участие Николай Басков, Ольга Бузова, Даня Милохин, Клава Кока, Niletto, Тима Белорусских, Мари Краймбери, JONY и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Всего же на концерт приехали более 60 исполнителей.

Даня Милохин. Фото:
Даня Милохин. Фото: пресс-служба шоу «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада»

По словам организаторов мероприятия, шоу, частью которого стали завораживающие спецэффекты, продлилось около шести часов. Оно развивалось по сценарию сказки, где герои должны были отыскать дорогу в таинственный Белый сад… В пути звездные персонажи сталкивались со множеством препятствий.

Тренду на белый цвет, заданному концепцией шоу «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада», соответствовали практически все наряды звездных участников. Так, Ольга Бузова надела приталенное длинное белое платье и исполнила в нем трюковой номер. А для выхода к пресс-воллу выбрала ультракороткое  белое платье, больше напоминающее купальник.

Давид Манукян. Фото:
Давид Манукян. Фото: пресс-служба шоу «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада»

Ее возлюбленный Давид Манукян же облачился в белый костюм с надписью Versace.

Даня Милохин и Николай Басков. Фото:
Даня Милохин и Николай Басков. Фото: пресс-служба шоу «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада»

Зрителей порадует и дуэт Николая Баскова и Дани Милохина. Но если Николай надел приталенный белый пиджак, то хулиган Даня выступил в бело-голубой пижаме и оранжевой шапке. Niletto же пришел на концерт в спортивной  бело-зеленой куртке и белых укороченных брюках.

Пользуясь случаем, участники праздничного шоу передали звездные приветы и пожелания своим слушателям.

Ольга Бузова. Фото:
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба шоу «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада»

Так, Ольга Бузова отметила, что в жизни самое главное – это любовь и здоровье.

«Пусть в ваших сердцах живет только это светлое чувство, не храните обиды. Входите в новый год с открытым сердцем. Любите и дарите добро!» — призвала телеведущая.

Егор Крид. Фото:
Егор Крид. Фото: пресс-служба шоу «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада»

Zivert выразила надежду на скорую встречу со зрителями на танцполе. Клава Кока пожелала всем, чтобы неприятности уходящего года остались далеко позади. Niletto – везения.

Даня Милохин посоветовал сохранять чувство юмора в самых тяжелых ситуациях и относиться ко всему проще. А Егор Крид призвал зрителей встречать Новый год с родными и близкими и больше времени проводить с родителями.

Niletto. Фото:
Niletto. Фото: пресс-служба шоу «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада»

Телеверсия концерта будет показана в эфире канала «Музыка Первого» в новогоднюю ночь.

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Тэги

«SnowПати 20/21. Тайна Белого сада»Даня МилохинЕгор КридОльга Бузова