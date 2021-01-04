Каких артистов именитые киношники назвали актером и актрисой года

Недавно портал по поиску работы Superjob.ru провел опрос на тему, кто из актеров и актрис в большей степени повлиял на развитие отечественного кинематографа за последнее десятилетие. Пьедестал самых влиятельных актеров возглавили Константин Хабенский и Александр Петров, на второй строчке расположились Сергей Безруков и Данила Козловский, на третьей – Владимир Машков.

Что же касается женского рейтинга, то первое место заняла Светлана Ходченкова, второе – Чулпан Хаматова, а третье разделили между собой Екатерина Климова и Елизавета Боярская.

Teleprogramma.pro не стала подводить такие продолжительные итоги, а решила узнать у наших кинематографистов кого из коллег по цеху они могли бы назвать актером и актрисой года. И надо сказать, что отдельные имена в обоих рейтингах совпали.

Народная артистка СССР Инна Чурикова: «Признаюсь в любви Чулпан Хаматовой и Филиппу Янковскому»

«Я очень люблю Чулпан Хаматову. Она божественная актриса, замечательный гражданин нашей страны, удивительный человек. Но вообще у нас много талантливых актрис, но я хочу признать ее первой в этом трудном году. Чулпан наделена актерским и гражданским талантом. Конкретную картину с ее участием я назвать не могу, просто объясняюсь ей в любви и в 2018, и 2019, и в 2020 году. Очень добрая, сердечная, трудолюбивая и талантливая… Из мужчин я бы назвала имя Филиппа Янковского. Мой муж, режиссер Глеб Панфилов снял фильм «Один день из жизни Ивана Денисовича». И он там прекрасно существует. Неожиданная работа и удивительный актер. А зрители посмотрят картину обязательно позже».

Режиссер Клим Шипенко: «Мне запомнился Сергей Гилев»

«В этом году в связи со всеми переносами выходило так мало фильмов, что я даже затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я видел, конечно, разные картины, но там не было запоминающихся женских и мужских образов. Но тем не менее, мне запомнился актер Сергей Гилев. Это новое лицо, открытие для меня. А из актрис я бы выделил Чулпан Хаматову. Она прекрасно сыграла в спектакле «Горбачев» в театре Наций» супругу политика Раису Максимовну».

Режиссер Марюс Вайсберг: «Лидеры – два Саши»

«Александр Петров и Александра Бортич. Это два лидера по времени на большом экране. За плечами этих актеров, конечно, много хороших работ».

Народный артист России Юрий Стоянов: «Назову нескольких артистов»

«Я не назову вам по одному актеру. Поскольку я почти, наверняка, знаю, какие фамилии прозвучат в вашем рейтинге, я вам расскажу о своем. И он основан не на том, что надо повторять из года в год одни и те же фамилии, как мантру, а нужно смотреть кино и сериалы. Поэтому среди мужчин я бы назвал Юрия Борисова, Андрея Смолякова, Юрия Чурсина и Александра Паля. А среди женщин – Светлану Ходченкову, Катерину Шпицу и Юлию Пересильд».

Актриса Валентина Рубцова: «Я бы назвал Хлынину и Бурунова»

«Лучшей актрисой считаю Юлию Хлынину, потому что это личность мощного актерского таланта. Я смотрела спектакли с участием Юлии, ее работы в кино. Считаю, что она потрясающая актриса и замечательный человек. А из актеров – Сергей Бурунов. Мой друг, талантище и фантастический человек».

А кого бы назвали лучшим актером и актрисой вы?

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