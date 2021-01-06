Самые вымученные извинения года: Дзюба раскаялся за откровенное видео, а Ефремов — за убийство

Кто из знаменитостей просил прощения у общественности в 2020 году.

В уходящем году некоторым нашим звездам приходилось извиняться перед широкой общественностью. Иногда ситуация носила комический характер, а порой была связана с трагедией. Предлагаем вам вспомнить самые громкие извинения отечественных знаменитостей.

Извинения Михаила Ефремова

Самая трагичная история извинения связана с именем Михаила Ефремова, чья жизнь именно в этом году разделилась на «до» и «после». Наверное, в постсоветском пространстве не найдется ни одного человека, который бы не знал, что же произошло.

8 июня этого года автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee на большой скорости вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном ВАЗ, за рулем которого находился Сергей Захаров. Экспертиза установила, что в этот момент Михаил Ефремов был пьян. Первое, о чем спросил Михаил Олегович, выйдя из машины: «Никто не погиб?» Как будто предчувствовал…

Буквально на следующее утро Сергея Захарова, получившего множественные травмы, не стало. А Михаила Ефремова поместили под домашний арест.

больше по теме Крупная сумма: Михаил Ефремов отдал долг за похороны Сергея Захарова Сумма на погребение составила 111 тысяч рублей.

Спустя несколько дней после трагедии Ефремов записал видеобращение, в котором попросил прощения за содеянное.

«Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут, если поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить», — говорил в том видеобращении сам Ефремов.

В финале актер сказал, что жизнь — это не кино, и назад пленку не перемотаешь. Также он в сердцах бросил, что нет больше никакого Ефремова и попросил прощения у общественности. Казалось бы, на этом можно было поставить точку.

Затем началась череда судебных заседаний, где адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер мог и не быть за рулем. Сам же Михаил Олегович говорил, что ничего не помнит и попросил направить его в институт Сербского, где бы ему могли восстановить память. Но ему не пошли навстречу.

8 сентября артисту вынесли приговор – семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, который после апелляции уменьшили на полгода.

Эротические извинения Артема Дзюбы

8 ноября в Сети появилось видео интимного характера с участием капитана сборной России по футболу и игрока питерского «Зенита» Артема Дзюбы.

Видео вызвало настолько широкий общественный резонанс, что тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отстранил игрока от матчей на первое время, дабы оградить его и всю команду от лишних негативных реакций. Кроме того, на небольшой период Дзюбу лишили капитанской повязки. Почти целую неделю эротическую съемку с участием футболиста обсуждали, как рядовые пользователи Интернета, так и известные люди.

Так, в защиту Артема Дзюбы выступили телеведущий Андрей Малахов, актер и известный фанат «Зенита» Михаил Боярский, певица Татьяна Буланова, актер Алексей Панин, певец Дмитрий Маликов и многие другие знаменитости. А Никита Джигурда даже опубликовал видео аналогичного характера.

Буквально вечером того же дня Артем Дзюба записал видеобращение, где поблагодарил всех за моральную поддержку.

«Я безумно благодарен тем, кто со мной, кто не отвернулся и поддержали в трудную минуту», — написал футболист.

В своем обращении игрок также отметил, что не идеален, и, как и любой человек, допускает ошибки. Но в промахах винит только себя. И при этом старается максимально сдерживаться, чтобы не казаться тряпкой и показушником. Также Артем Дзюба признался, что хотел бы прожить достойную жизнь и быть хорошим человеком.

Впоследствии стало известно, что некий злоумышленник вымогал у Артема Дзюбы 5 миллионов рублей за то, чтобы видео не было опубликовано в Интернете. Но футболист не пошел на поводу у шантажиста. И случилось то, что случилось. Однако сейчас делом «хакера» занимается ФСБ.

Гендерные извинения Регины Тодоренко

В этом году извиняться пришлось и ведущей Регине Тодоренко за слова о насилии, которые общественность интерпретировала не в ее пользу.

Эта история началась с того, что Регина и ее муж Влад Топалов дали видеоинтервью сайту Peopletalk. Речь в нем шла о хайпе на взаимоотношениях, когда знаменитости демонстрируют в Инстаграм красивую love story, а через некоторое время разводятся. В качестве примера приводилась история Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, когда Агата в соцсетях пожаловалась на побои бывшего супруга. Именно тогда Регина и сделала весьма неожиданное заявление.

«Мой муж меня бьет. А почему? Ты не задумывалась об этом? Что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?», — сказала тогда телеведущая.

Скорее всего, она имела в виду, что женщина сама должна пресекать любые попытки абьюза на корню и не позволять мужчине плохо с собой обращаться. Но пользователи Сети сделали противоположные выводы, заявив, что Регина, напротив, поддерживает домашнее насилие.

После этого инцидента Регина Тодоренко подверглась настоящей травле в Интернете. Кроме того, с ней разорвали рекламные контракты некоторые крупные компании. А журнал Glamour лишил титула «Женщина года».

Интересно, что за Регину Тодоренко заступилась телеведущая Ксения Собчак. Она отметила, что выступает категорически против любой формы насилия и высказываний в духе «Женщина сама виновата». Но при этом Ксения не поддерживает «диктатуру толерантности», когда любая неосторожность в словах порождает волну хейтерства.

В соцсетях Регину Тодоренко активно защищал и ее муж Влад Топалов, призвавший недовольных оставить его жену в покое, поскольку она «и так достаточно настрадалась».

В итоге телеведущая все же принесла извинения за свои высказывания. Она попросила прощения за некорректные формулировки и отметила, что выступает против любого вида насилия.

«Возможно, во мне говорят детские страхи, возможно, как и сотни женщин, я не готова рассказать о том, что со мной произошло», – написала тогда ведущая на своей странице в Инстаграм.

Хулиганские извинения Дани Милохина

В историю, связанную с насилием над женщинами, угодил и знаменитый тиктокер и певец, 19-летний Даня Милохин. Не подумайте ничего плохого, парень ни до кого не домогался, нет.

Просто Даня разбил картонную фигуру голливудской актрисы Дженнифер Лоуренс, принадлежащей студии фотографа Дмитрия Исхакова – пока еще мужа Полины Гагариной и запечатлел свои действия на видео.

Увидев картонную звезду кинохита «Голодные игры», Даня ни с того ни с сего закричал на нее: «Ты что, придурок?». После этого он с помощью трюка «Вертушка» просто снес голову Дженнифер Лоуренс и быстро убежал.

Все происходящее комментировали и снимали на видео друзья Милохина, один из которых изрек: «Вот так же Даня и сносит девчонкам головы».

Поступок тиктокера очень возмутил Дмитрия Исхакова, отметившего, что картонная актриса стояла в сторонке и никому не мешала. И мол, зачем нужно было лишать ее головы? Тем более что история произошла 25 ноября – в Международный день борьбы с насилием над женщинами.

Трюк Дани Милохина не одобрили и другие звезды: ведущий Тимур Родригез, актрисы Катерина Шпица и Анастасия Князева. Об этом инциденте они написали у себя в Инстаграм.

Сам же Даня попросил прощения у всех тех, кого ненароком обидел своими странными действиями. Музыкант рассказал, что в тот день они с приятелями были на студии и просто дурачились. При этом ребята совершенно не думали, что могут кого-то задеть.

«За фигурку я заплатил. Ни в коем случае не питаю негатива к девушкам или конкретным личностям. Прошу прощения у всех, кого затронул своим необдуманным поступком», — написал молодой музыкант в соцсетях.

Смотрите также