Каток, кино и семейные вечера: как Кожевникова, Лель и Костюшкина будут развлекать наследников на каникулах

Новогодние каникулы в этом году пройдут по особому сценарию. Все массовые мероприятия под запретом, так что развлекать детей придется родителям. Какие планы на предстоящие выходные у звездных мам и пап, узнала Teleprogramma.pro.

больше по теме Новый год 2021: Боня пойдет к родственникам Смерфита, а Семенович поест картошку со шкварками

Катя Лель, мама 11-летней Эмилии:

У певицы сложились добрые и дружеские отношения с дочкой. В Деда Мороза девочка уже не верит, так что не сильно расстроится, что не попадет на новогодние представления.

«Дочке уже 11,5 лет, она не маленькая. Когда я сказала, что в этом году Деда Мороза не будем звать домой, вместе посмеялись. Особых развлечений не планировала, но мы стараемся зимой ходить в парк, кататься на горках, на лыжах, на коньках. Все это обязательно будет на наших каникулах. А еще постараемся провести время в кругу семьи. Я уверена, что очень важна атмосфера любви и тепла, тогда дети растут счастливыми».

Юлия Костюшкина, мама 13-летнего Богдана и 4-летнего Мирона:

В творческой семье Костюшкиных каждый занят своим делом: папа выступает, мама работает на ТВ, так что вопрос о развлечении детей не стоит остро.

«Мне повезло с детьми, они умеют занимать себя сами, а им с мамой – я сразу поставила себя: мама не шут, прыгать вокруг не будет», — рассказывает Юлия.

Позиция мамы оказалась очень правильной, у каждого имеются свои интересы, а когда есть свободное время, члены семьи с удовольствием проводят его совместно.

«У нас активные подвижные дети, наверняка поедем на каникулах на каток. Все это любим. Плюс мы живем за городом, здесь, и санки, и площадки, и активность разная на свежем воздухе. Еще сходим в цирк к Запашным на новогоднее представление, если оно будет. Это единственное, что нам нравится. На елки уже давно не ходим, все наши представления оставляют желать лучшего, а смотреть ерунду не хочется», — поделилась мама мальчишек.

Мария Кожевникова, мама 7-летнего Вани, 5-летнего Максима и 3-летнего Васи:

Актриса и многодетная мама уже задумывается, как и чем будет занимать мальчишек на каникулах. Так как компания примерно подходящая по возрасту, то в планах игры, зимняя активность и творческие работы.

«Надеемся, что зима не подведет и будет снежной. Если так, то нас ждут санки, долгие прогулки, игра в снежки. Дома будем мастерить картины из гречки и фасоли, а еще купили краски, будем пробовать рисовать акварели. Я стараюсь видеть в любой ситуации положительные стороны, то, что нельзя ходить на развлекательные мероприятия меня не смущает, будем проводить время все вместе дома. Посмотрим какие-нибудь добрые фильмы, почитаем хорошие книги».

Смотрите также