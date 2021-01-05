Сыночки и лапочки-дочки: Подольская, Рудковская, Брухунова и другие знаменитости, ставшие мамами в 2020 году

Многие звездные семьи в 2020 году стали больше на одного члена семьи. Маленького и очень долгожданного. Причем, по нашим наблюдениям, мальчиков среди селебрити родилось намного больше, чем девочек. Посчитайте сами!
Сын Петросяна и Брухуновой
Новости о том, что у 74-летнего Евгения Петросяна и 31-летней Татьяны Брухуновой родился ребенок, просочились в Сеть еще в марте. Но пара никак не комментировала их, предпочитая отмалчиваться.
И вот 16 сентября, в день своего 75-летнего юбилея, юморист «сделал подарок» поклонникам – явил Instagram-миру своего наследника. Оказывается, у артиста и его молодой жены действительно есть ребенок. И назвали его в честь дедушки – Ваганом.
По наблюдениям многочисленных поклонников, кроха Ваган очень похож на маму – такая же улыбка и ямочки на щечках. Кстати, сколько именно месяцев на самом деле малышу, до сих пор неизвестно, так как дату рождения мама с папой не обнародовали.
Сын Полунина и Ильиных
В 2019 году олимпийская чемпионка Елена Ильиных и танцовщик балета Сергей Полунин закрутили в соцсети роман, переросший в большое чувство – к концу года они уже стали мужем и женой. А 16 января 2020-го у пары появился первенец, которого назвали необычным именем Мир.
Поклонники артистов с удовольствием наблюдают, как растет и развивается малыш. В десять месяцев кроха сделал первые уверенные шаги, и мама успела поймать это достижение в объектив видеокамеры.
А еще Ильиных призналась, что стала «той самой» из мам мальчиков, которые раньше ее раздражали своей гиперопекой.
Сын Джигана и Самойловой
Долгожданный сын – четвертый по счету ребенок в семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой – появился на свет 18 февраля в Майами. Малыша назвали Давидом. До этого у пары появлялись одни девочки. И вот, к своей величайшей радости, звездный отец продолжил свой род.
На радостях Джиган пустился во все тяжкие. Да так, что загремел в рехаб, а по возвращении в Москву его жена объявила о разводе. Глава семьи поспешил на реабилитацию и очень долго вымаливал прощение. В итоге семью Самойлова решила сохранить.
Малыш растет настоящей копией своего папы. Посмотрите сами — Давид вылитый Джиган:
Сын Овечкина и Шубской
В семье легенды мирового хоккея Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской пополнение состоялось 27 мая. На свет появился их второй сын, которого назвали Ильей. Роды прошли в Америке, где живет семья спортсмена — Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз», являясь капитаном команды.
У супругов подрастает старший сынок Сережа, которому в этом году исполнилось два годика. Малыш буквально родился с клюшкой в руке и обожает играть в хоккей.
Дочь Липницкой и Тарасенко
В июле аист прилетел к Юлии Липницкой и Владиславу Тарасенко. Мамой 22-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала впервые. У нее родилась дочь, которую назвали Каталиной.
С отцом Каталины Липницкая встречалась много лет, узаконили ли молодые родители свои отношения, неизвестно — фигуристка старается скрывать личную жизнь от излишнего внимания. Малышке в декабре исполнилось полгодика, и Каталина растет настоящей копией своей мамы.
Сын Бортич и Савельева
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александра Бортич втайне от всех минувшим летом стала мамой. Девушка подарила возлюбленному Евгению Савельеву сына Сашу. Малыш унаследовал от мамы невероятно большие голубые глазки.
Сын Рудковской и Плющенко
«Теперь у меня четыре сына», — так Яна Рудковская объявила о прибавлении в семье. Жена Евгения Плющенко назвала случившееся тем, что мечты сбываются. Ведь светская львица давно и откровенно рассказывала прессе, что готовится стать мамой. Правда, процедуры ЭКО не увенчались успехом, и помочь осуществить задуманное Рудковской и Плющенко помогла суррогатная мама.
Малыш Арсений появился на свет 25 сентября. Рудковская окружила кроху роскошью и люксом, а старший братик, семилетний Саша Плющенко, стал активно помогать нянчиться. И искренне заявляет, что Сеня похож на него.
Сын Преснякова и Подольской
Летом особо внимательные поклонники пары Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего разглядели у певицы животик. А позже звезда официально подтвердила свое «интересное положение», подчеркнув, что Пресняковых должно быть много.
Малыш, которого назвали Ванечкой, появился на свет 22 октября и стал вторым сыном пары – старшему Артемию уже 5 лет.
«Гордо звучит: «Я — мама двух сыновей», — радостно отметила звезда.
К слову, Ванечка сделал Преснякова-младшего многодетным папой — от первого брака с Кристиной Орбакайте у музыканта есть 29-летний сын Никита.