Знаменитости, которых в свое время уволили за профнепригодность

Стив Джобс

Пожалуй, каноническая история про то, что работодатель порой сильно ошибается и проявляет самодурство вместо грамотного управления компанией, совершенно не ценя кадры. В 1985 году основатель компании Apple Стив Джобс после закулисных игр и корпоративного заговора по решению совета директоров покинул пост руководителя проекта Macintosh — своего знаменитого детища.

Программист и IT-революционер полностью разорвал отношения с Apple (которую сам создал!) и открыл в противовес компанию NeXT (была куплена Apple в 1997 году). Также он купил малоизвестную компанию The Graphics Group и превратил ее в ставшую знаменитой анимационную студию Pixar. Спустя 10 лет руководству «яблочных» удалось уговорить Джобса вернуться. Он пришел с идеями iPod, iPhone и iPad.

Уолт Дисней

Всемирно известный аниматор, подаривший миру целый мир культовых персонажей, начинал с работы в газете в Канзасе карикатуристом. В 1919 году редактор указал Уолту на дверь, обвинив его в отсутствии креативного мышления и фантазии (ха!). Дословная формулировка: «за выдающуюся неспособность к рисованию». Тогда Дисней начал делать кинорекламу в небольшой фирме и даже открыл студию анимации Laugh-O-Gram. Но она обанкротилась. Только после этого художник переехал в Голливуд и начал легендарную карьеру.

Микки Рурк

«Я был билетером в кинотеатре и смотрел фильм «Подальше от безумной толпы» 79 раз, — признавался Рурк. — Я никогда не видел концовки фильма до тех пор, пока не посмотрел его два года назад. Дело в том, что я подрался с другим билетером, который ударил меня по голове… и меня уволили». После этого Микки, оставивший любительскую боксерскую карьеру, отправился в Нью-Йорк и пообещал себе, что станет актером. Не соврал. Он отправился в актерское училище, а дальше вы знаете.

Дастин Хоффман

Будущий обладатель «Оскара» и исполнитель роли всех антигероев Голливуда Дастин Хоффман хоть и родился в Лос-Анджелесе, но начинал со сферы питания. Он мыл посуду в нью-йоркском ресторане Ridley’s, при этом не мог ничего поделать с собой — и при первой же возможности поглощал продукцию компании. В итоге невысокий, но прожорливый Хоффман был уволен за маниакальную привычку: он мог слопать шесть халявных стейков за смену. Руководство решило не поощрять чревоугодие.

Мадонна

Луиза Чикконе трудилась в пончиковой Dunkin’ Donuts. В какой-то момент горячая американка с итальянскими корнями сорвалась и брызнула в одного из наглых покупателей джемом из тюбика. Конечно, лишилась работы. Устроилась гардеробщицей в дорогой ресторан «Русская чайная». Однако и там продержалась лишь два месяца — была уволена из-за неподобающей одежды. После чего стала подрабатывать натурщицей в художественной студии и ню-моделью для фотографов. Так начался ее большой путь на сцену.

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