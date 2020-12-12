Народные кастинги в популярное телешоу, мультфильм и космический блокбастер

С одной стороны, пандемия — повод подумать над своим местом в этом мире и все взвесить. С другой — время для решительных действий. Ведь на удаленке можно успеть гораздо больше, да и заочная форма общения для многих куда комфортнее. Так решили и продюсеры некоторых популярных проектов. И объявили всенародные кастинги в кино, шоу и мультики.

Шоу «Последний герой»: Сразись с Леной Перовой

Этот кастинг вот-вот завершится. И в нем продюсеры шоу «Последний герой» (перекочевавшего с Первого канала на ТВ-3) набирали участников в очередной сезон реалити, снимающегося на островах в режиме онлайн. Поступило порядка 8 тысяч заявок — это были видеоролики с рассказами о себе, опубликованные в соцсетях претендентов со специальным хэштегом. Продюсеры и редакторы шоу выбрали «золотую тысячу», из которой и пригласили кандидатов на очный просмотр.

Однако финальный кастинг пройдет в Москве. На нем определятся имена восьми участников, которые в «Последнем герое» будут соревноваться с легендами проекта, вошедшими в команду «Чемпионы»: победитель самого первого сезона Сергей Одинцов, Надежда

Ангарская (выиграла предыдущий сезон реалити), дояр Димитрий Павлюк из Белгородской области, «Вице-мисс Мариуполь» Елена Барткова, бывшая солистка «Лицея» Лена Перова, ведущая ТВ-3 Аида Мартиросян, ярославский чиновник Владимир Лысенко и продюсер Алексей Полихун из Обнинска, которому Николай Дроздов в свое время вручил приз ветеранов шоу. Где на этот раз пройдут съемки, пока секрет. В эфир новый сезон выйдет в 2021 году.

Фильм «Вызов»: в космос с дивана

Если вы с детства грезили небом и мечтали оказаться на орбите или влюбились в космос, насмотревшись голливудских блокбастеров, это ваш шанс. Первый канал объявил беспрецедентный народный кастинг на главную роль в фильме, который вместе с кинокомпанией Yellow, Black&White снимет на МКС. Что нужно сделать, чтобы поучаствовать? Во-первых, быть смелой женщиной.

Главную роль в проекте с названием «Вызов» мужчине не доверили. Во-вторых, пройти по ссылке 1tv.ru/kosmos и проверить, подходите ли вы по заданным параметрам: обхват груди, длина ступни, рост, вес, возраст до 45 лет и так далее. Если все хорошо, осталось записать самопробы (прямо дома) и отправить заявку. В качестве творческого задания предлагается зачитать отрывок из «Евгения Онегина». Ну как мы все в школе делали. Дерзайте и покорите космос вместе с Пушкиным, дамы!

Новые серии «Ну, погоди!»: кто скажет мяу

Киностудия «Союзмультфильм» скоро покажет стране новые серии культового мультфильма «Ну, погоди!». Главных героев отрисовали заново, осовременили. Волк заговорит голосом шоумена Гарика Харламова, а Заяц — голосом Дмитрия Хрусталева. В «Ну, погоди!» появятся новые второстепенные персонажи. Роль одного из них может озвучить любой житель России. Студия объявила кастинг на озвучку Котенка — героя, «обладающего свойством оказываться не в том месте и не в то время». Он будет фигурировать в первом цикле серий мультика: «Ну, погоди! Каникулы».

Попробовать озвучить Котенка может любой желающий в возрасте от 6 лет: для этого нужно записать несколько фраз Котенка (ищите их в соцсетях в аккаунтах студии) на видео и опубликовать этот пост в своем аккаунте в Instagram или ВКонтакте с хэштегом #ХочувНуПогоди. Чтобы начинающим актерам озвучания было проще, создатели мультфильма представили эскиз героя. Работы принимаются до 16 декабря, а итоги будут подведены 31 декабря.

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