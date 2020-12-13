Елка за 97 тысяч и Дед Мороз за 35 тысяч рублей: сколько денег звезды потратят на новогодние развлечения

Час развлечений с Дедом и Снегуркой: от 35 тыс. руб.

В одном из самых популярных агентств по организации праздников мы узнали особенности нынешних новогодних развлечений. Услугами этой компании для организации детских праздников пользуются многие артисты: Агата Муцениеце, Сергей Жуков, Анна Хилькевич, Полина Гагарина. В этом году Дед Мороз и Снегурочка приедут в дома на Новой Риге и Рублевке в медицинской маске, поверх которой будет еще одна — расшитая в тон костюма, и такие же двойные перчатки. По желанию клиентов артисты могут провести представление в маске или без.

«Регулярно тестируем всех сотрудников на коронавирус. Если клиент просит, то ему предъявят свежий результат анализа в распечатанном или электронном виде. Артисты проходят контроль температуры перед выездом на заказ», — рассказал нам менеджер компании. Спрос на выездных Дедов Морозов и Снегурочек резко растет после 25 декабря. Так, часовое общение и представление в костюмах премиум-класса стоит 35 тыс. руб., в стандартном обмундировании — 24 тыс.

В ходу теперь и Дед Мороз на удаленке: он поздравит ребенка по заранее согласованному сценарию при помощи Zoom или любой другой волшебной видеосвязи. Похвалит, за что нужно, даст наставления, ответит на волнующие вопросы, подскажет, где в доме подарок от него спрятан. За 10 минут просят 7 тыс. руб. — в этом году это самая востребованная услуга в праздничных агентствах.

1 неделя в ОАЭ: от 1 млн руб.

Анна Семенович планирует со своим любимым мужчиной после встречи Нового года улететь в Сочи — в Красную Поляну кататься на лыжах. Неделю проживания в приличном отеле на двоих сейчас можно забронировать по цене от 220 тыс. руб. Приоритетные направления у обеспеченных людей на эти каникулы — ОАЭ, Мальдивы, Красная Поляна. Первая январская неделя проживания в любимом отеле Ксении Собчак в Дубае на двоих — от 1 млн руб.

Елка в аренду:



Почему у многих звезд в доме елки стоят с конца ноября? Да потому что модные дизайнеры украшают знаменитостям дома по бартеру — за рекламу в Инстаграме, чтобы люди почитали и в декабре ринулись заказывать эту услугу у них. К примеру, у ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной уже третью неделю в доме Новый год — шикарные елки, игрушки, Дедушка Мороз и другие новогодние креативные находки украсили загородный особнячок ее семьи. Подписчиков у Ксюши 16 миллионов — конечно, они атаковали заказами фирму, украсившую ее дом: «Хотим так же». В какой-то момент даже Деды Морозы закончились.

А цены, между прочим, не для простых смертных: набор с елкой-люкс высотой 200 см стоит 59 тыс. руб., высотой 250 см — 97,3 тыс. руб. С елкой-стандарт дешевле — 42 тыс. и 74,3 тыс. соответственно. Во всех фирмах стандартно предупреждают: «Мы приезжаем со справками о тесте на CОVID-19. У всех отрицательный результат».

Как зарабатывать будут?

Частный концерт: от 3 млн рублей

Новогодних корпоративов в этом году из-за пандемии крайне мало. Чаще всего наших артистов приглашают выступать на частные закрытые вечеринки — в недосягаемые для Роскомнадзора загородные дома, на базы отдыха, в заграничные отели или на отдельные яхты в Турции или ОАЭ. Четкого ценника, как раньше, у наших артистов в этом году нет — корректируют цифры по личной загруженности, количеству публики, месту выступления, учитывают дружеские связи и прочие обстоятельства. У молодежи в моде Моргенштерн — будет петь час за гонорар от 3 до 5 млн руб. У празднующих постарше особенно востребован Григорий Лепс — от 7 млн руб. В турецких оте-лях преми-ум-класса на новогодних каникулах по-ют Юлия Савичева, Митя Фомин. Лолита укатит петь в ОАЭ, там же намечены концерты и других артистов.

А вот излечившаяся от коронавируса актриса Елена Ксенофонтова сама наряжает елки коллегам — Ольге Медынич, Алексею Барацу и другим артистам. У Елены это давнее хобби, в ее коллекции множество дизайнерских идей и игрушек ручной работы. Для демонстрации своих творений она создала отдельную страничку в Инстаграме — каких там только елок нет, все можно купить или взять в аренду. Нам приглянулся вот этот елочный венок (см. фото), приценились: Ксенофонтова готова его продать за… 50 тыс. руб.

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