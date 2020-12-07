«Цивин и Дрожжина могли снять камеру хранения»: скандальная Элина Мазур вмешалась в дело Баталова

В деле о наследстве народного артиста СССР Алексея Баталова появился еще один игрок – скандальная Элина Мазур, которая несколько лет назад защищала Виталину Цымбалюк-Романовскую после расставания пианистки с Арменом Джигарханяном. Женщина обещает выплатить 100 миллионов рублей тому, кто вернет пропавшие раритеты архива актера его вдове Гитане Леонтенко и ее дочери Марии.

Элина уверяет, что его коллекция действительно бесценна, поскольку помимо писем Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Александра Блока, в нее входили картины Петрова-Водкина и главный экспонат — портрет обнаженной Ахматовой кисти Модильяни, с которой у поэтессы был роман…

Элина Мазур предполагает, что часть архива Алексея Баталова могла быть вывезена за границу Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной. Либо же скандальная пара хранит раритеты где-то в гараже. Поэтому Элина Мазур призвала тех людей, у которых могут находиться пропавшие ценности семьи Баталовых, одуматься и вернуть их законным владельцам за внушительную сумму.

В беседе с журналистами Teleprogramma.pro она рассказала, какое отношение имеет к знаменитому архиву, и что о ценностях в свое время говорил сам Алексей Баталов.

— Элина, когда вы впервые узнали о коллекции актера?

— Приблизительно в 2011-м году возник заказчик, который хотел приобрести экземпляры коллекции Нины Ольшевской (мамы Алексея Баталова). А вот на прямые переговоры с самим актером мне удалось выйти только в конце 2015 года. Волей Алексея Владимировича было не продавать экземпляры коллекции.

Артист настаивал на том, что после его ухода коллекция должна перейти в распоряжение Марии, потому что он считал, что именно она в состоянии сохранить память его мамы. Разговоров об оценке денежной стоимости вообще не шло. И финансовая сторона не обсуждалась. Стоял только вопрос наследования, сохранения памяти, каких-то семейных тайн, а также памяти Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Александра Блока, Владимира Маяковского, Элеоноры Полонской и так далее.

— Какие вещи в коллекции Алексея Баталова можно назвать самыми дорогими?

— Мне сложно сказать. Для Алексея Владимировича самым дорогими раритетами были экспонаты, связанные с именем Анны Ахматовой. Он ее очень любил, считал членом своей семьи. С точки зрения материальной выгоды самой ценной является художественная часть, поскольку в нее входило несколько картин, в том числе и произведения Модильяни, считавшиеся утраченными.

Я в течение десяти лет не могла установить, мифом или реальностью ли является ходившая в народе легенда, что Модильяни нарисовал 16 портретов Анны Андреевны. Сама Анна Ахматова распространяла невероятные слухи о том, что они сгорели в Царском селе. И что во время революции пьяные красноармейцы разрывали эти картины на самокрутки и портянки. В общем, какой-то определенной версии не было.

Но среди коллекционеров ходила легенда, что эти картины действительно были, но поэтесса их скрывала. Поскольку была изображена на них обнаженной.

Причем речь идет не только о холсте и масле, но и о рисунках. Известно, что одна единственная картина Модильяни «Обнаженная, лежащая не левом боку» ушла с аукциона Сотбис буквально пару лет назад за 150 миллионов долларов.

С учетом того, что в коллекции имелось 10 картин, можно сделать соответствующие выводы. Произведения искусства сейчас могут быть на пике. Так, Модильяни возглавляет топ самых дорогих художников. И то, что эти картины останутся в цене, подтвердил и известный эксперт Алексей Зайцев. Он хорошо осведомлен о стоимости этой коллекции.

— Как проходила опись вещей?

— Поскольку я действовала от имени заказчика, весь отчет о проделанной работе я отправила ему. С разрешения Алексея Владимировича производилась съемка. Но, к сожалению, тогда он категорически запретил распространяться об этих вещах. Сказал, что является хранителем не своих секретов и не своих тайн. Анна Андреевна передала Нине Антоновне эти ценные вещи, поскольку даже переписка с Александром Блоком имела следы неких отношений между людьми.

Алексей Баталов попросил, чтобы эти сведения ни в коем случае не всплывали хотя бы до его кончины. А в дальнейшем он разрешил оглашать или не оглашать этот факт с согласия его дочери.

Согласие Марии Баталовой я получила. И этот факт зафиксирован. Вместе со мной к Марии приезжала передача канала НТВ «Новые русские сенсации».

— Друг семьи Владимир Иванов утверждает, что в 2017 году убирался на чердаке на даче и никаких подобных вещей не увидел. Возможно, их там уже не было?

— Владимир действительно был поверен в тайны Алексея Владимировича. И он его иначе как «милый Володя» не называл.

А что касается вашего вопроса, то вероятнее всего вещей не было. Мы с Владимиром Ивановым пытались установить перевозку всех этих вещей. Часть из них изначально хранилась в мастерской, где я и познакомилась с Владимиром. А дальше из этой мастерской еще при жизни Баталова часть вещей переезжала на дачу. Туда я и приезжала, чтобы ознакомиться с ними. После смерти Баталова на даче производился ремонт. Константин, свояк Володи, помощник и друг Алексея Владимировича говорил, что очень многих вещей он уже не видел.

Но там было огромное количество коробок, где в папки, в оберточную бумагу, в полиэтиленовые мешки, в древние органайзеры было спрятано огромное количество разрозненных рукописных листов. Очень многие из них были не подписаны. И невозможно было определить, к чему они относятся. К некоторым были прикреплены конверты.

Но не может быть, чтобы Владимир с Машей производили какую-то опись. Я потратила достаточное количество времени, чтобы сделать это и вряд ли описала даже треть из того, что там имелось.

— Что дает вам основание полагать, что часть архива была вывезена Цивиным и Дрожжиной за границу?

— Я подозреваю, что так произошло, но утверждать точно не могу. Дело в том, что возможными перевозками архива как раз занимались Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Сам Цивин говорил, что они с Дрожжиной забрали у Гитаны Аркадьевны, часть, как он выражается, хлама и перевезли в некий архив (ангар). Но там ни единая бумажка, начиная с правительственных наград, не является хламом. Однако в квартире у них оказалось всего четыре полиэтиленовых пакета с бумагами, принадлежащим Баталовым. И непонятно, куда же делись все остальные экспонаты.

Я предполагаю, что Цивин и Дрожжина сняли где-то камеру хранения. Возможно, они хранят архив где-то в гараже у своих помощников. Есть и такая информация.

Почему я и призвала людей, которые, возможно, являются носителями этих сокровищ, вернуть их за вознаграждение. Потому что продать и распорядиться этими раритетами они не смогут. Это краденные вещи.

Эксперт министерства культуры Елена Садыкова пояснила, каким образом на рынок выводятся такие ценные экспонаты.

— Но ведь есть еще и черный рынок…

— Чтобы выйти на него, нужно иметь специфические связи. И я могу это сказать вам с большой долей уверенности. Не попасться сотрудникам правоохранительных органов – это целое искусство, а еще нужно иметь установившееся реноме и вес в этом мире. Дрожжину и Цивина даже бы не подпустили туда.

Простой человек может держать у себя в гараже эти вещи и даже не знать об этом. Вот я и попросила людей проверить, что они хранят у себя на чердаках. Не эти ли предметы? Продать их за ту цену, за которую я предлагаю вам их вернуть, вы не сможете даже на рынке черных услуг.

— Извините, пожалуйста, за нескромный вопрос. 100 миллионов рублей вы собираетесь выплатить из своего кармана, или же эти деньги заплатит заказчик?

— Я оставляю этот вопрос без ответа. Поскольку это моя личная тайна, и я не хочу никого посвящать в процесс взаимодействия с моими клиентами и в мои финансовые дела.

Teleprogramma.pro надеется, что похищенные ценности семьи Баталовых вернутся законным владельцам.

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