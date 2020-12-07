Премия «Звезда театрала»: прямая трансляция

В понедельник, 7 декабря, в театре Вахтангова состоится церемония вручения международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Артисты получат заветные награды в категориях «Лучший актер», «Лучший режиссер», «Лучший спектакль: большая и малая форма», «Лучшая постановка иностранного режиссера в России», «Лучший АртОтвет пандемии» и так далее.

Всего в рамках международной премии представлено 56 номинаций. За почетные награды сразятся Александр Филиппенко, Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Валерия Ланская, Иван Добронравов, Тимофей Трибунцев и многие другие актеры. Церемонию вручения наград можно будут посмотреть на YouTube-канале премии.

В самой почетной номинации «Легенда сцены» посмертно наградят выдающегося театрального режиссера Романа Виктюка. Планируется, что статуэтку получат родные мастера или же представители театра его имени.

Также легендой сцены будет назван актер Александр Збруев.

Символично, что награду в той же номинации вручат народной артистке РСФСР Валентине Талызиной. Актриса познакомилась с Романом Виктюком, когда они оба еще учились в ГИТИСе. Она дружила с режиссером больше 60 лет и даже признавалась, что была влюблена в него. Потому что устоять перед абсолютно свободным человеком, чья смелость граничила с наглостью, было практически невозможно. Таким Валентина Талызина видела коллегу по цеху в юности.

В биографической книге о Романе Виктюке «Небо» Валентина Талызина рассказывала, что всегда была очень свободолюбивой девочкой, но под гипнозом будущей звезды режиссуры будто растворялась. И когда в студенчестве Роман говорил: «Сегодня идешь туда-то, берешь контрамарки», Валентина Талызина молча подчинялась его воле.

Как рассказывала актриса, Роман Виктюк умел проходить во все театры, особенно в Большой. И когда один из контролеров хватал его с вопросом о наличии билетов, Виктюк, обращаясь к спине незнакомой женщины, убедительно спрашивал: «Марья Ивановна, где наши билеты?» И его везде пропускали. Таким образом Роман и Валентина посмотрели немало постановок с участием Галины Улановой и Майи Плисецкой. А потом не достать билетов будет на спектакли уже самого Романа Виктюка.

Роман Григорьевич считал, что путь режиссера – это радость существования, к которой каждый должен пройти через страдания. Когда-то и самому Виктюку приходилось обивать пороги московских театров.

Он писал, что однажды с драматургом Александром Вампиловым пытался пристроить его пьесу «Свидание в предместье» в 15 столичных театров, но везде им отказывали. И только в одном месте предложили прийти через месяц.

А когда через 30 дней Виктюк и Вампилов все же появились на пороге театра, главный режиссер коллектива кинул в них газету, из которой так и посыпались листки с пьесой… В своей книге «Небо» Виктюк вспоминал, как они с Александром ползали на карачках, собирая листочки с произведением, а режиссер говорил, чтобы ему больше не приносили такие «мерзости».

Спустя много лет Роман Виктюк случайно оказался в доме того самого режиссера, правда, не зная, кто он. Но потом все же узнал. Режиссер сказал, что давно мечтал познакомиться с Виктюком. Роман Григорьевич ответил, что они знакомы и рассказал эту историю.

«Роман, да вы шутник. Если бы вы пришли, я бы дал вам все – лучших актеров, все условия», — резюмировал режиссер.

Знал бы он тогда, что впоследствии этот парень с «листочками» поставит свыше 200 спектаклей и откроет свой театр. И определит его как пространство, в котором зрители со страстью должны захотеть влюбиться в тайну. Так и произойдет, после чего сам Роман Виктюк превратится в легенду.

В одном из своих интервью мастер рассказывал, что иногда во время репетиций с ним общались уже ушедшие классики. Например, снимая спектакль «Игроки», Виктюк был уверен, что на площадке на доли секунды появился сам Николай Гоголь. Потому что ощутил что-то такое, чего не бывает.

Перед своим уходом Роман Виктюк знал, что его наградят премией «Звезда театрала». Об этом режиссеру рассказал сам учредитель премии Валерий Яков. И возможно, во время церемонии вручении этой награды зрители тоже ощутят что-то такое, чего не бывает. Ведь так хочется верить, что легенды не умирают…

Смотрите также