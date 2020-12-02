Юрист объяснила, как Гагарина и Исхаков могут поделить многомиллионное имущество

Певица Полина Гагарина подала иск о разводе со своим мужем – фотографом Дмитрием Исхаковым в мировой суд Юго-Западного района Москвы. В ходе судебного процесса может решаться вопрос об опеке над совместной дочерью супругов Мии. Пока же известно, что певица не возражает против совместного времяпровождения дочки с отцом.

А общественность меж тем уже подсчитывает, как будет разделено совместно нажитое имущество творческой пары. Так, по информации СМИ, певице принадлежит четырехкомнатная квартира примерной стоимостью в 170 миллионов рублей в центре Москвы, на ее мужа оформлена долевая недвижимость на Ленинском проспекте, которая может стоить до 30 миллионов рублей.

Также у пары имеется «Мерседес» стоимостью три миллиона рублей, также оформленный на Дмитрия Исхакова. Но, как пишут в прессе, ездила на нем преимущественно певица. Кроме того, Полине Гагариной принадлежит и фирма, занимающаяся организацией выступлений.

Сейчас же артистка живет в загородном доме вместе с дочерью и сыном от первого брака Андреем.

Каким образом в суде может делиться совместно нажитое имущество? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к адвокату Жанне Маргулис.

«Полина Гагарина подала иск в мировой суд. А это говорит нам о том, что на данном этапе спора о разделе имущества и детях нет. Супруги просто разводятся. Не исключено, что во время бракоразводного процесса или после него Гагарина или ее муж могут начать делить имущество или в случае возникновения споров о ребенке, разрешать спор в судебном порядке. Предположить, как это будет происходить и будет ли, невозможно. Кроме того, не известно, есть ли у них брачный договор, что также влияет на перспективу», — ответила юрист.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации.

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